餵藥烏龍案 吉得堡總公司：對栽贓者保留法律追訴權

新北地檢署今公布板橋某私幼餵藥案毛髮檢驗結果，36位幼童結果均未檢出「巴比妥類藥物」及「苯二氮平類藥物」。吉得堡總公司稍早發出發明，總公司表示，對於惡意抹黑栽贓之特定人士，將保留法律追訴權，於必要時，盼以司法方式恢復公司名譽。

總公司表示，首先感謝新北及士林兩個地檢署承辦檢察官這段時間的辛苦，最新的毛髮檢測結果出爐，所有學童都未驗出毒物，身為品牌總公司，最在意的是幼生的健康與安全，未來面對幼童衛生與安全更會戰戰兢兢，以本次事件為師惕勵自我，盼能重新取得家長與大眾的信任。

總公司指出，「幼吾幼以及人之幼」一直是吉的堡辦學理念，任何對幼生不利的事絕不允許；這段期間家長的各種擔憂，同樣也是他們的急切煎熬，對於大家的不安感到抱歉。身為品牌商，對幼生、家長、老師及各園校都是責無旁貸。事件第一時間，園務組同仁就立即到園所了解狀況，且加盟園的回覆都是並無不法餵藥行為，也配合新北市教育局進行幼生安置，將幼生及家長的權益放在首位。

這段日子的靜默並非停下動作，而是全面檢視與檢討；在第三方護理師隨同下，公司園務組對全台吉的堡幼兒園進行健康安全訪視，要求各園所務必符合法令規章，更加強化各種對園校的監督控管，並於日前全數完成檢核，敬請各園家長安心。我們持續研擬各種方案，並啟動「吉的堡安心守護計」，詳細內容將陸續向園生家長報告知曉。

雖事實逐步被還原、真相逐漸清朗，但為宣示對幼生健康安全的重視，在此宣布將投入100萬元成立「安心專案基金」，在律師與會計師見證下，交付公正第三方執行，用於事件支持及相關公益活動。

總公司表示，經過檢警的這段時間的辛苦協助釐清事實，也有眾多媒體陸續報導「事件是場烏龍」，對此，喜聞樂見，彷彿在黑暗隧道中，終於盼見出口的光明。總公司與品牌園校皆用心辦學，絕無外界質疑，所謂「總公司指示園所不法餵藥」、「系統性共同操作不法餵藥」等，相關指控已嚴重毀損本公司及品牌園校之名聲。