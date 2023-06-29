快訊

下班注意！14縣市大雨特報 7縣市慎防大雷雨

今晚登場！Zenfone 10最終爆料版本曝 5色爭豔、6大特色一次看

內褲勒頸打死同病房患者 台南高分院認他首重治療改判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，最高法院就殺人部分撤銷，發回更審，台南高分院認張男因患有精神障礙疾病而殺人，且已表示悛悔實據之意，認張男所需者首為治療，改判9年10月，令監護治療2年。

台南高分院表示，原審並未說明其選科有期徒刑，而非死刑、無期徒刑的理由，已屬理由不備。且原判決對於被告因精神障礙導致本案犯行量刑減輕，酌減幅度失衡，難認符合罪刑相當原則。

台南高分院指出，依證人周士雍醫師在本院的證述，已說明就被告因精神疾病、躁鬱症等多重症狀影響所為的判斷，其辨識能力及控制能力已趨於嚴重減損，原審未及審酌。同時，被告原審時辯以無殺人犯意而否認殺人犯行，惟在審理中已坦承犯行，並當庭向告訴人表示悔意，犯後態度已與原審判決時有所不同，屬足以動搖原判決的量刑基礎，也是原判決所未及審酌，量刑有調整的必要。

台南高分院表示，被告因患有精神障礙疾病而為殺人犯行，罪責尚未達罪大惡極，且於審理中已表示悛悔實據之意，加上被告所需者首為治療，防止其精神病症再度惡化，並無將其與社會永久隔離或處以無期徒刑的必要，選科「有期徒刑」應屬適當。

且被告已坦承殺人犯行，稱對自己的行為感到後悔，有意願向告訴人道歉；被告經原審裁定監護處分送高雄市立凱旋醫院治療，目前已有改善精神病況，再生危害的程度應有降低，

台南高分院斟酌，告訴人、檢察官於審理時所陳希望重判量刑意見，及被告家庭經濟及生活狀況等一切情狀，就被告所犯殺人罪部分，整體衡酌量處9年10月，併令相當處所監護治療2年。

台南高分院表示，被告因患有精神障礙疾病而為殺人犯行，且於審理中已表示悛悔實據之意，加上被告所需者首為治療，經整體衡酌量處9年10月，併令相當處所監護治療2年。圖／本報資料照
台南高分院表示，被告因患有精神障礙疾病而為殺人犯行，且於審理中已表示悛悔實據之意，加上被告所需者首為治療，經整體衡酌量處9年10月，併令相當處所監護治療2年。圖／本報資料照

殺人 台南 患者

延伸閱讀

另涉吸金20億元 紅景天案主嫌判刑14年定讞

彰化鄰居大叔看女童長大...這天見她穿洋裝做髮指之事遭訴

內褲勒頸打死同病房患者 嘉義男更審判9年10月監護2年

女遭強制戒治26日未計入刑期 求償審查委員會決議出爐

相關新聞

3女大生控鐵路警察性騷 人前暖警卻變恐怖「色影師」　

台中市議員黃健豪今陪同三名女大學生，出面控訴一名兼職攝影師的警察，變身「色影師」，約女學生外拍「套路」，藉機性騷擾、接著...

幫荷蘭好姐妹賣房竟盜領680萬 假面閨蜜下場判2年半

台中邱姓女子因長年住荷蘭的何姓好友急須用錢，委託她幫賣台灣大道上1處公寓，邱以千萬元售出後，竟然再假冒何名義赴銀行分7次...

鐵路警察成「色影師」性騷3女模被調職送地檢署偵辦

鐵路警察局台中分局羅姓警員被控利用外拍機會，對3名模特兒性騷、跟騷，台中市議員黃健豪今開記者會揭露痛批「警察變身色影師」...

內褲勒頸打死同病房患者 台南高分院認他首重治療改判

去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，最高法院就殺人...

雲林縣議員蕭慧敏賄選案 雲林地院今判2年緩刑5年

雲林縣議員蕭慧敏疑於去年11月競選期間，涉以現金向選民買票，被查賄小組查獲，這也是雲林縣去年五合一選舉第一位候選人被查獲...

囂張討債押上陽明山 對空鳴槍、刀架脖逼簽本票 強盜未遂判刑

22歲陳男去年和朋友囂張討債，佯稱約吃宵夜，5人帶著魏男到陽明山大屯鞍部停車場，在山區對空鳴槍又持刀架脖，逼簽36萬元本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦