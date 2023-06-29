內褲勒頸打死同病房患者 台南高分院認他首重治療改判

去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，最高法院就殺人部分撤銷，發回更審，台南高分院認張男因患有精神障礙疾病而殺人，且已表示悛悔實據之意，認張男所需者首為治療，改判9年10月，令監護治療2年。

台南高分院表示，原審並未說明其選科有期徒刑，而非死刑、無期徒刑的理由，已屬理由不備。且原判決對於被告因精神障礙導致本案犯行量刑減輕，酌減幅度失衡，難認符合罪刑相當原則。

台南高分院指出，依證人周士雍醫師在本院的證述，已說明就被告因精神疾病、躁鬱症等多重症狀影響所為的判斷，其辨識能力及控制能力已趨於嚴重減損，原審未及審酌。同時，被告原審時辯以無殺人犯意而否認殺人犯行，惟在審理中已坦承犯行，並當庭向告訴人表示悔意，犯後態度已與原審判決時有所不同，屬足以動搖原判決的量刑基礎，也是原判決所未及審酌，量刑有調整的必要。

台南高分院表示，被告因患有精神障礙疾病而為殺人犯行，罪責尚未達罪大惡極，且於審理中已表示悛悔實據之意，加上被告所需者首為治療，防止其精神病症再度惡化，並無將其與社會永久隔離或處以無期徒刑的必要，選科「有期徒刑」應屬適當。

且被告已坦承殺人犯行，稱對自己的行為感到後悔，有意願向告訴人道歉；被告經原審裁定監護處分送高雄市立凱旋醫院治療，目前已有改善精神病況，再生危害的程度應有降低，