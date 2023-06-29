雲林縣議員蕭慧敏賄選案 雲林地院今判2年緩刑5年

雲林縣議員蕭慧敏疑於去年11月競選期間，涉以現金向選民買票，被查賄小組查獲，這也是雲林縣去年五合一選舉第一位候選人被查獲賄選案，經被依違反選罷法起訴後，雲林地方法院今天判蕭慧敏2年，緩刑5年，褫奪公權5年並向公庫支付100萬元。4名同案樁腳被判4月至1年8月不等，4均緩刑，全案可上訴。

雲林地檢署表示，將在接獲判決文後決定是否上訴。雲林縣府民政處表示，該案只在一審且仍可上訴，所以並不影響其議員職務。蕭慧敏則低調不表示任何意見。

雲林地方法院今天宣判，合議庭指出，蕭慧敏對所犯賄選均坦承，處有期徒刑2年、緩刊5年，並應於判決確定1年內，向公庫支付100萬元、褫奪公權5年。

至於王姓樁腳等4人，分處4個月到1年8個月不等有期徒刑，緩刑2到4年不等、褫奪公權1年到3年不等。