幫荷蘭好姐妹賣房竟盜領680萬 假面閨蜜下場判2年半

台中邱姓女子因長年住荷蘭的何姓好友急須用錢，委託她幫賣台灣大道上1處公寓，邱以千萬元售出後，竟然再假冒何名義赴銀行分7次盜領她680萬元，對方幾番催促未果跨海提告；法院認為邱女空言否認，審酌她詐騙金額高達680萬元，依偽造文書罪判她2年6月，可上訴。

檢警調查，何婦長年旅居荷蘭，2021年委託邱女替她出售西屯區台灣大道上1處公寓，經邱女透過仲介以1050萬元售出後，扣除貸款、必要費後，將804萬多元存入何婦銀行帳戶內。

未料邱女卻利用剛替好友賣房、持有她帳戶印鑑機會同年5月1日至6日間就分別以7次盜蓋何印章、填寫何資料等領取款項，最多一次單筆提領200萬元，一共盜領了680萬元，最終何發現遭背叛委請律師對邱女提告。

法院審理時，邱女坦承幫賣房、領錢等，但矢口否認有偽造文書，辯稱何有授權及同意她提領這些款項，但自己沒有證據可以證明。

法院指出，何婦除提出相關不動產授權證明、存摺影本及遭盜領款項明細佐證，根據何、邱2人LINE對話中，何曾一再催促邱返還賣房的錢，邱卻推拖稱，已經在弄了、最近會處理好，可能明天就放進去，更可證明她藉詞拖延不肯還款。

法院認為，邱同時犯偽造文書、詐欺，從重依前罪論處，審酌邱明知何急需用錢賣掉台灣房子，且對她相當信賴才授權代為處理，卻反將賣屋款項挪為己用，詐騙金額多達680萬元，造成何蒙受重大損害。