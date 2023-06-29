喝掛全裸驚醒旁躺陌生男 遭硬上被辱「你這Old lady」

陳姓男子在居酒屋見1名女子喝到癱坐在地要回家，卻假好心幫叫車載去汽車旅館，不顧她無力反抗脫掉衣褲硬上得逞，女子一早醒來全身赤裸，驚見陳躺在旁邊還打呼嚇到報警；法院痛批陳重創女子身心，依乘機性交罪判他3年8月，可上訴。

檢警調查，陳男2022年2月26日凌晨在居酒屋認識女子，見她喝醉要搭計程車回家卻假意關心，趁對方癱坐地上叫車到汽車旅館開房間，並利用女子意識不清時脫衣褲硬上得逞，完事後還偷走她包包內700元。

女子一早酒醒發現全身赤裸，驚見一旁還躺著陳男嚇到立刻報案，當天早上7點多警方就到汽車旅館當場查獲陳。

法院審理時，陳否認性侵、偷錢，辯稱女子酒醉程度時好時壞，還說她吐完就主動坐他大腿上親吻、幫口交並性交，認為對方是清醒的還問居酒屋、計程車錢誰付的並拿出700元放桌上。

女子控訴，在居酒屋是和另外2名男生聊天，對陳男完全沒印象，只記得被帶去汽旅時雙手被壓著，自己就一直哭說不要但無力反抗，陳還對她說「我就不相信X不到你這個old lady」就遭性侵，醒來全身沒穿衣服也不知道在哪裡，陳男躺在她旁邊睡到打呼，自己還是爬去廁所找到手機報警。

法院審酌，女子前後指證一致、詳盡，若非親身經歷而難以抹滅記憶可描述，不採信陳男辯詞；法院也傳當時計程車司機到庭，司機證稱當時載到1男1女，女的喝很醉說要去醫院，男的卻說不用堅持要去汽車旅館。