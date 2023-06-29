全是烏龍？板橋私幼餵藥案 新北檢：報告出爐巴比妥47種毒物均未檢出

新北市板橋、汐止兩地有幼兒園陸續傳出幼童疑似被教師餵食不明藥物案，分別由新北地檢署與士林地檢署偵辦。汐止幼兒園案毛髮檢驗昨天出爐，證實學童與尿液未檢出苯二氮平類Benzodiazepine成分，全案簽結。新北檢今天下午表示，已拿到才剛出爐的檢測報告，並未檢出家長疑慮的巴比妥等47種毒物成分。

餵藥風波造成全台家長惶恐，板橋與汐止兩地私幼陸續傳出幼童疑似被教師餵食不明藥物案。板橋私幼起源於三名家長向警方報案，指控幼兒園趙姓教師讓孩子服用不明藥物，檢驗孩子尿液含有安眠藥鎮靜類藥物成分，新北市府針對幼童血液送驗後，公佈8名幼童血液檢測出巴比妥反應，目前案件由新北檢偵辦中。

但新北地檢署今天下午3點由襄閱主任檢察官聶眾主持記者會，公布送檢幼童毛髮檢驗結果，檢測報告顯示巴比妥等毒物均未檢出。

新北檢說明，檢察官自5月底起陸續採集幼童毛髮檢驗，迄今有36位家長提告，共採集36名幼童毛髮送驗，送請法務部調查局檢驗，調查局今天上午報告出爐，顯示包含巴比妥等47種毒物，均未檢出，檢方表示，本案毛髮檢體係以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有一般醫事檢驗使用「免疫法」進行毒品篩驗時，可能與其他藥物發生「交互反應（cross-react）」，進而產生「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生。

汐止案起源於家長看到新聞不放心，帶小孩檢驗竟驗出微量安眠藥29毫克，士林地檢署分他字案，將學童尿液、毛髮等送驗，尿液經榮總質譜儀未檢出苯二氮平類藥物，毛髮、處方箋則送法醫研究所，同樣無檢出藥物，認定本案尚與犯罪無涉，全案簽結。