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囂張討債押上陽明山 對空鳴槍、刀架脖逼簽本票 強盜未遂判刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

22歲陳男去年和朋友囂張討債，佯稱約吃宵夜，5人帶著魏男到陽明山大屯鞍部停車場，在山區對空鳴槍又持刀架脖，逼簽36萬元本票，後續拘禁魏男在汽車旅館，最後魏母被討債報案，警方成功救援。士林地院認定陳、李犯結夥3人以上攜帶凶器強盜未遂罪，各處有期徒刑3年7月。

判決指出，陳男自認曾經替魏男糾眾圍事，衍生陳的2名朋友遭法院判刑，易科罰金計18萬元，陳男代墊款項後，轉而索討圍事延伸罰金。去年4月19日深夜，陳男找來李男、小陳、王、蕭（3人另案偵辦）等4人，再相約魏男吃宵夜，6人1車至陽明山假看夜景、真討債。

小陳持不明槍枝對空鳴槍，李男則拿折疊刀架在魏男脖子上，強逼簽下36萬元本票。緊接著，陳男帶著魏男向魏父討債，拿不到現金，又把魏男帶往汽車旅館限制行動自由，魏母第一時間稱下班後處理，隨後報警，大同警方用手機定位成功救人，陳等人討債未等逞。

魏男證稱，2020年間他被人欺負，陳男找朋友來幫忙，但朋友還沒到就談和，陳男認被耍開口討錢，陳不再當年法辦名單內；事發當天，陳約吃宵夜，開車到陽明山大屯停車場，下車抽煙時，他們把刀子抵在我脖子上又鳴槍，他真的不敢不敢拒絕，也不敢質疑為何要簽36萬元本票，怕有性命之憂。

陳男、李男均辯稱，犯恐嚇取財罪，沒有強盜，但沒有綁著他，不知其他人有帶凶器。

合議庭審酌，陳男片面認知替魏男墊償他人易科罰金，主張有債務關係並無合法權源，陳男、李男夥同陳等3人，以鳴槍、刀子假脖方式在山區逼簽本票，又持續限制行動自由，當往向父母索債，認犯結夥3人以上強盜，犯罪手段惡性不輕，考量否認犯行，未達成和解等情狀。全案依犯結夥3人以上攜帶凶器強盜未遂罪，各處有期徒刑3年7月。可上訴。

警方查扣作案用折疊刀。記者蕭雅娟／翻攝
警方查扣作案用折疊刀。記者蕭雅娟／翻攝
大同警方前往汽車旅館救出魏男，並逮捕陳男、李男。記者蕭雅娟／翻攝
大同警方前往汽車旅館救出魏男，並逮捕陳男、李男。記者蕭雅娟／翻攝
陳男、李男遭警方逮捕送辦。記者蕭雅娟／翻攝
陳男、李男遭警方逮捕送辦。記者蕭雅娟／翻攝

討債 強盜 陽明山

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