立委賴香伶指澳豐基金吸金案 政府機關成詐騙集團幫凶

民眾黨立委賴香伶今天舉行記者會，指香港澳豐基金在台詐騙，吸金超過2億元、上萬人受害，是利用金管會監督漏洞，且趁調查局偵辦期間，大肆擴張組織，讓吸金金額從百億膨脹20倍，變成2千億元；批政府機關成為詐騙集團幫凶，令人震驚。

賴香伶指出，調查局告知金融案件調查平均要超過3年，加上正式進入司法程序，等於預告約有5年的「犯罪空窗期」，澳豐基金就是「兆富」公司，並非代銷或代理關係，利用這個空窗期吸金犯罪。

賴香伶表示，有照片為證，澳豐和兆富自始自終都是同一家公司，兆富公司內部採取高額獎金的非法傳銷模式，彼此各部門各自獨立運作，因此不易追查。希望更多民眾提供訊息，讓整個詐騙組織能夠完整被追訴。

賴香伶表示，金管會拒絕民眾要求，以我國與馬來西亞納閩島間金融備忘錄啟動互助追償機制，但兆富卻早已在多年前銷售介紹文件上列出該備忘錄前身的「中馬投資保障協定」作為行銷噱頭，這些國際合作追償機制不僅沒有保障民眾，反倒成了吸引民眾落入陷阱的誘餌。

被害人C小姐表示，目前市面上有許多兆富業務利用各種方式阻止被害人報警，拒絕承認違法代銷，還偽裝成被害人混入自救群組裡。律師洪士傑說，兆富公司及業務行為，可能涉犯銀行法或違法多層次傳銷，希望調查局能盡速就入調查，以便釐清金流。