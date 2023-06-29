快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

貪一時歡快台66線競速撞死2路人、二審家屬願和解 2駕駛換減刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子邱隆欽、洪偉銘2021年9月在台66線飆車競速，過程中，洪駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，造成2死3傷，桃園地方法院依妨害公眾往來安全致人於死罪分別判邱、洪7年6月、5年2月徒刑。兩人與檢察官都上訴，台灣高等法院審酌被害人家屬表示願給邱、洪自新機會，改判邱5年、洪4年6月徒刑。

洪偉銘（35歲）與邱隆欽（27歲）並不相識，前年9月17日凌晨0點多，兩人分別駕車到桃園沿海地區「試車」，路上巧遇，在邱的提議下，才到台66線新屋、觀音路段競速。

洪、邱在台66線0.3公里附近的紅綠燈併排起步，相約至指定處再迴轉到起點，洪在第2圈落後，為了追上邱，將油門踩到底，結果車輛失控撞向路旁圍觀人群，導致劉姓和童姓兩名男子死亡。

桃院審理時，洪承認把油門踩到底、操作不當，並指比賽是邱現場提議，沒事先約好。邱則指車禍是人為因素，責任在洪，自己只涉公共危險罪，無過失致死罪責。桃院認為，兩人明知車輛在高速行駛之下，容易不及反應或失控打滑釀死傷，事發時卻沒考量，駕車併排競速造成死傷不能切割單獨檢視，分別判刑。

一審判決後，檢察官和邱隆欽都上訴。高院認為邱已經與劉姓、童姓死者家屬和解並賠償，犯後態度良好，應依刑法第59條規定減刑。洪偉銘拜託在場友人通報救護車到場，在警員抵達事故現場後，自首是開車的人，也符合減刑要件。

高院認為邱、洪只因一時歡快，恣意在路上高速競駛，讓路人承受危險，造成這起無可挽回的意外，使得家屬失去至親，犯罪危害重大。考量洪協助救護且自首、始終坦承犯行，邱則是在犯後離開現場，經警詢通知才到警局接受調查，二審時與兩家家屬和解，因此邱、洪的刑度也各減為5年、4年6月徒刑。

男子邱隆欽、洪偉銘2021年9月在台66線飆車競速，過程中，洪駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，造成2死3傷，台灣高等法院今依妨害公眾往來安全致人於死罪判邱5年、洪4年6月徒刑。圖／聯合報系資料照
男子邱隆欽、洪偉銘2021年9月在台66線飆車競速，過程中，洪駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，造成2死3傷，台灣高等法院今依妨害公眾往來安全致人於死罪判邱5年、洪4年6月徒刑。圖／聯合報系資料照

延伸閱讀

宜縣議員父賄賂遭判當選無效 莊淑如：問心無愧將上訴

莒光新城占國有地 二審仍維持原判：須還地賠24萬租金

北巿2男撿屍酒醉女子 摩鐵輪番性侵各判3年6月

越南男移工殺妻致死 二審仍判14年

相關新聞

3女大生控鐵路警察性騷 人前暖警卻變恐怖「色影師」　

台中市議員黃健豪今陪同三名女大學生，出面控訴一名兼職攝影師的警察，變身「色影師」，約女學生外拍「套路」，藉機性騷擾、接著...

屏東市殯5員工10年被控索賄2500萬 法院僅認收5萬以下紅包獲輕判

在屏東市立殯儀館任職的蔡憲榮、郭福讚等5名火化操作員，被控長期向殯葬業者收紅包，加速火化速度，檢方偵辦時，粗估蔡男等人1...

鐵路警察成「色影師」性騷3女模被調職送地檢署偵辦

鐵路警察局台中分局羅姓警員被控利用外拍機會，對3名模特兒性騷、跟騷，台中市議員黃健豪今開記者會揭露痛批「警察變身色影師」...

貪一時歡快台66線競速撞死2路人、二審家屬願和解 2駕駛換減刑

男子邱隆欽、洪偉銘2021年9月在台66線飆車競速，過程中，洪駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，造成2死3傷，桃園地方法院...

高雄2正妹公寓樓梯間遇襲胸惡狼 女同事拿菜刀嚇退他

高雄林姓男子去年4月16日上午8時許，看到同公寓的兩名女鄰居下班回家，突然上前朝其中1人A女襲胸，A女的女同事B女見狀，...

愛不到酒店女公關7刀殺死她還性侵 列北院國民法官第三案

男子陳冠霖到某酒店消費後愛上張姓女公關，卻不滿對方拒絕出場，持水果刀猛刺胸腹部7刀致死，還趁張女傷重倒地後親吻胸部、以手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦