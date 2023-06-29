貪一時歡快台66線競速撞死2路人、二審家屬願和解 2駕駛換減刑

男子邱隆欽、洪偉銘2021年9月在台66線飆車競速，過程中，洪駕駛的轎車失控撞上路旁圍觀民眾，造成2死3傷，桃園地方法院依妨害公眾往來安全致人於死罪分別判邱、洪7年6月、5年2月徒刑。兩人與檢察官都上訴，台灣高等法院審酌被害人家屬表示願給邱、洪自新機會，改判邱5年、洪4年6月徒刑。

洪偉銘（35歲）與邱隆欽（27歲）並不相識，前年9月17日凌晨0點多，兩人分別駕車到桃園沿海地區「試車」，路上巧遇，在邱的提議下，才到台66線新屋、觀音路段競速。

洪、邱在台66線0.3公里附近的紅綠燈併排起步，相約至指定處再迴轉到起點，洪在第2圈落後，為了追上邱，將油門踩到底，結果車輛失控撞向路旁圍觀人群，導致劉姓和童姓兩名男子死亡。

桃院審理時，洪承認把油門踩到底、操作不當，並指比賽是邱現場提議，沒事先約好。邱則指車禍是人為因素，責任在洪，自己只涉公共危險罪，無過失致死罪責。桃院認為，兩人明知車輛在高速行駛之下，容易不及反應或失控打滑釀死傷，事發時卻沒考量，駕車併排競速造成死傷不能切割單獨檢視，分別判刑。

一審判決後，檢察官和邱隆欽都上訴。高院認為邱已經與劉姓、童姓死者家屬和解並賠償，犯後態度良好，應依刑法第59條規定減刑。洪偉銘拜託在場友人通報救護車到場，在警員抵達事故現場後，自首是開車的人，也符合減刑要件。