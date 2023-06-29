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另涉吸金20億元 紅景天案主嫌判刑14年定讞

中央社／ 台北29日電

涉紅景天吸金案的主嫌謝忠奇已入監服刑，因另涉非法吸金案達20億餘元，二審被判處14年徒刑。最高法院認為原審量刑妥適，日前駁回謝男上訴，全案定讞。

歷審判決指出，謝忠奇於民國95年2月至97年9月開立多家公司，未經主管機關許可經營銀行業務，向會員收受款項、吸收資金，並佯稱取得轉製廢棄物為有機堆肥的技術，將蓋有機廢棄物處理工廠，年利率高達20%，前景可期。

謝忠奇於97年停止支付會員本金、利息，造成上千名投資人血本無歸，陸續向檢調提告；謝男於案件被檢方起訴後展開逃亡，法院於99年6月發布通緝，謝男於逃亡中曾被竹聯幫寶和會成員綁架勒索，警方因此循線將謝男緝獲歸案。

一審台北地方法院判決指出，謝忠奇身為非法吸金的首腦，款項達新台幣20億餘元，犯罪所得為10億餘元，造成投資人財產損失，危害國家金融秩序；又謝男犯後畏罪躲避司法審判，依違反銀行法等罪判處有期徒刑15年，並沒收全數犯罪所得。

案經謝忠奇上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，謝男主張一審量刑過重為無理由，但審酌一審就犯罪所得計算有誤，應扣除其他共犯的薪資、獎金，犯罪所得應改為9億多元，並改判處14年徒刑，仍沒收全數犯罪所得。

案經謝忠奇再上訴三審，最高法院認為，謝男未將犯罪所得發還受害投資人，反而享有鉅額不法所得，犯後態度明顯不佳，認原審量刑妥適，並未違反公平、比例及罪責相當原則，因此駁回謝男上訴，全案定讞。

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