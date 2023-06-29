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高雄2正妹公寓樓梯間遇襲胸惡狼 女同事拿菜刀嚇退他

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄林姓男子去年4月16日上午8時許，看到同公寓的兩名女鄰居下班回家，突然上前朝其中1人A女襲胸，A女的女同事B女見狀，衝回屋內拿菜刀威嚇，林男才罷手，橋頭地院審理後，依強制猥褻罪判刑8月，林男得入監。

警方調查，林男與A女、B女都是同一公寓鄰居，去年4月16日上午8時許，林男在公寓樓梯間看到A女、B女下班回到住處，趁兩人持鑰匙開門時，突然從A女後方拉住A女，以1手之力拉住A女雙手，另一手則朝A女胸部抓捏。

當時兩名女子被林男突如其來舉動嚇傻，A女激動瘋狂呼救，B女上前想要拉開林男，還持滅火器要毆打林男，林都不為所動，繼續拉手撫摸A女胸部，還企圖將A女拉往他的住處。

B女見打不贏林男，隨即衝回屋內拿出一把菜刀，出面逼林男放手才遏止他的惡行，事後林男逃離現場，A女報警後，警方循線查獲林男到案。

橋頭地院審理後，考量林男有中度身障手冊，與父親同住，未婚，今依強制猥褻罪判刑8月，可上訴。

林男在公寓樓梯間襲胸女鄰居，被法院判刑8月。樓梯間示意圖。記者張議晨/攝影
林男在公寓樓梯間襲胸女鄰居，被法院判刑8月。樓梯間示意圖。記者張議晨/攝影

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