愛不到酒店女公關7刀殺死她還性侵 列北院國民法官第三案

男子陳冠霖到某酒店消費後愛上張姓女公關，卻不滿對方拒絕出場，持水果刀猛刺胸腹部7刀致死，還趁張女傷重倒地後親吻胸部、以手指性侵得逞，檢方依加重強制性交而故意殺人罪起訴；本案適用國民法官法，台北地方法院今抽籤分案，由法官郭又禎中籤擔任受命法官，並由庭長黃怡菁擔任審判長、法官劉庭維擔任陪席法官。

陳（56歲）去年12月開始至張女上班的酒店消費，事後對張女念念不忘，經常上門點張女坐檯。張女發現陳對自己有意思，不願出場性交易，甚至請酒店幹部盡量避免陳點自己坐檯，但陳依然找各種理由和張女連繫，而酒店幹部也會特別注意兩人互動。

陳今年3月2日晚間6時許，預先攜帶水果刀到酒店消費，表示是最後一次找張女陪酒，酒店人員先安排其他女公關拖延時間，另一方面和陳約法三章，不能對張女做出過分行為。

張女進入包廂後，陳喝酒喝到天亮，隔天上午約7點45分，酒店即將打烊，陳再度要求張女出場，雙方發生爭執，陳持刀朝張女腹、胸、頸部連刺7刀，張女肝臟被刺穿、肋骨斷裂，陳力道之大連凶刀都斷成兩截。

酒店人員聽到張女尖叫聲衝入包廂，發現陳跨坐在張女身上，以手指性侵躺在血泊中的張女，陳疑因酒醉又背對門口，完全沒注意酒店人員已進入包廂，直到被強行拉起前，還在親吻女方胸部，張女送醫仍宣告不治；陳事後辯稱因爭吵中，張女叫他去死，才一時氣憤行凶。