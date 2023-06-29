3女大生控鐵路警察性騷 人前暖警卻變恐怖「色影師」　

台中市議員黃健豪今陪同三名女大學生，出面控訴一名兼職攝影師的警察，變身「色影師」，約女學生外拍「套路」，藉機性騷擾、接著跟騷及言語威脅要殺死女模，經處分後，依然騷擾被害者，並持續尋找下一名對象，相關司法程序進行中。不同4處警分局對涉案警員提出告誡書，進入司法程序中。

鐵路警察局台中分局長龔謙星到記者會現場解釋，此案目前調查中，全案移送檢方偵查中，等司法定讞後再依情節處置。龔謙星說，接獲3件跟騷、1件性騷，審議一件跟騷已有審議結果，處以最高行政處分，調動靜待司法最後結果。

三名受害者表示，這名警員利用IG等社群主動私訊，A女最早與警員接觸，先後外拍十幾次。一開始很正常，有次表示希望拍女大生的內褲，還說僅限於拍攝，但讓她心生害怕。另還帶模特兒到所服務的鐵路派出所換衣服，竟對女大生說「我想吃你的絲襪...」。

女大生說，這名警員以自己的身分恐嚇對方，讓不知世事的女大生心生害怕，不敢拒絕拍攝要求，但拍攝期間時有爭吵，據女大生與其他女模聯絡，才發現警員竟傳訊息給他人表示想殺死她，並私下表示太太是書記官、他是警員，如果不從會告死女孩，還傳訊息給其他模特兒，表示想殺死A女及另位未出面的女孩。

B女說，警員的套路的差不多，但她對警員一再說「想你、愛你」，讓她非常不舒服，表示自己有男朋友，請他不要再說了。另斷斷續續跟騷數個月，後來常向她說，很想死，想跳月台撞火車、想拿配槍自殺，讓女生心生害怕，擔心造成憾事，一直被情緒勒索。

C女也表示，同樣的手法， 恐嚇與跟騷，還在下班地點等候。

B女表示，在外拍圈工作， 沒有契約，即使發現色狼很難察覺，這名涉性騷警員都相準涉世未深的女大生，以警察身分取得信任，再用哀兵政策取得同情，如果女生想反抗，就露出真面目以權勢威嚇，語言恐嚇。受害人表示，跟騷法對受害人保護未落實，薄薄的一紙告誡書，不起任何作用。

共同訴求：1.公布警員姓名，避免再有人受到傷害。2.希望立法保障外拍行業，讓攝影與模特都受到保障。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

鐵路警察局台中分局長龔謙星表示，全案依法移送，絕不庇縱。記者陳秋雲／攝影