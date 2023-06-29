台中男摩鐵搞不倫辯「上廁所」 法官以這依據不採信

台中市陳姓男子已婚，從事傳產行業，期間認識同公司張姓女同事，二人發展婚外情，陳妻暗中蒐證，發現陳與張女在短短15天內，二度聚餐後前往汽車旅館，過程親暱，但張女否認二人有發生性關係，辯稱是「上廁所」，但一、二審都認定，摩鐵是民眾選擇「超越正常友誼的親密行為」場所，不採信辯詞，判陳與張女得賠20萬元確定。

判決指出，陳姓男子在傳統產業工作，已結婚十多年，未料陳在2020年7月間，認識同公司張姓女同事，二人發展婚外情，陳妻發現異狀後，暗中蒐證，2021年10月間，陳妻拍到，二人同赴雲林、嘉義等地約會，餐後還前往汽車旅館搞不倫，陳妻向二人提出侵權損害賠償，求償60萬元。

一審審理時，二人辯稱，雙方僅是朋友關係，兩次前往汽車旅館，都是因為陳男肚子不舒服，才會去汽車旅館上廁所，雙方沒有交往，也沒有發生性關係。

不過法官指出，根據陳妻拍攝到的畫面，二人在聚餐時有牽手、比肩併行的親暱行為，另外，汽車旅館因為設有獨立私密空間、盥洗設備一應俱全，且入住時無須下車，具相當程度隱密性，常是男女欲行「超越正常友誼的親密行為」而選擇的場所。