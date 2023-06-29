7旬翁疑她變心殺害小23歲女友 屏東地院考量年事已高判無期

曾懷疑妻子外遇將前妻殺成重傷的70歲屏東市邱姓老翁，出獄後又懷疑林姓女友另結新歡，去年9月15日約在屏東市一家旅館見面，兩人爭吵後，邱持預藏的刀子殺害林女；屏東地院合議庭認定邱惡性重大，犯罪手段殘忍，考量邱已70歲，無期徒刑依法必須執行超過25年，且有悛悔實據者，才有假釋出監可能，判無期徒刑已足以與社會長期隔離。

46歲的林姓女子去年9月15日深夜被發現在屏東市一家旅館遭人殺害，邱姓男友騎乘死者機車逃逸後，搭火車環台大逃亡，警方3天來追捕1300公里，在豐原火車站外將邱逮捕，邱坦承犯行，辯稱因和女友發生金錢糾紛起口角，誤將林女勒斃，帶走邱女的1300元及手機1支；檢方將邱依強盜殺人罪起，邱以因財務起紛爭才誤殺林女抗辩。

判決書說，邱與林姓是情侶，案發前邱懷疑女友另結新歡，心生怨妒，雙方感情生變，邱雖然仍設法與女友重修舊好，但也萌生如不能挽回感情就殺害的意念，並在案發前購買遛狗繩、膠帶及刀子，攜帶到案發房間預備作為犯罪工具，可見事前已經有充分的計畫與準備；案發當天爭吵後，認為感情已難挽回，不顧林女苦苦掙扎並用雙手推擋將林姓殺害，可見當下殺人意念非常堅定，其主觀惡性重大，犯罪手段殘忍。

判決書說，邱有多項前科紀錄，品行不佳，且在2000年間曾因為懷疑前妻另結新歡動手殺害，後來經送醫急救倖免於死，邱也入監服刑，但出監多年後又作出本案的殺人行為，可見沒有悔改意思，應作為從重量刑的考量因素；邱雖然坦承犯行並表示已後悔，但案發後逃亡，不曾主動向被害人親屬表達歉意或尋求彌補，又在審理時否認有殺人直接故意，可見沒有悔意。