高雄分署7月4日拍賣會 有運毒遊艇、車輛、28筆不動產

行政執行署高雄分署7月4日將舉辦拍賣會，除了有眾所矚目的「水瓶星1號」（AQUARIUS 1）新造遊艇外，還有多部名車、寶得利國際股份有限公司股票和28筆不動產等。

行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，這次拍賣會有6輛汽車、1輛機車，包括BMW、三菱、國瑞汽車等。目前車輛皆停放在法務部南區大型贓物庫（高雄市前鎮區草衙二路50號），民眾可於拍賣會當天下午1時至2時觀覽車輛。

高雄分署表示，這次拍賣28筆不動產分別位在高雄市鳳山區等12個行政區及澎湖縣馬公市，拍賣方式皆採現場投標及通訊投標併行。其中在前金區六合二路的拍賣標的，格局原為38間商務辦公室，先前打通營業KTV。位在澎湖縣馬公市拍賣標的則是持分空地，現有果樹。

這次拍賣會最受矚目的物件是獅子山共和國籍新造遊艇「水瓶星1號」（AQUARIUS 1），總噸位104噸，該艇去年11月走私842公斤愷他命至高雄外海遭查扣，原價新台幣3900萬元。

高雄分署進一步說明，為讓有興趣民眾了解遊艇現況，安排於30日上午10時至11時30分，由執行人員及海巡署艦隊分署第五海巡隊人員導引民眾登船觀覽，地點在高雄市旗津區北汕巷50之72號。

另外，拍賣會現場也有變賣文創木質明信片、尼泊爾羊毛氈手提包等等，種類琳琅滿目。高分署也提醒，欲參與車輛競標民眾需在當天下午2時30分至2時59分現場登記參與競標。