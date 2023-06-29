鐵路警察成「色影師」性騷3女模被調職送地檢署偵辦

鐵路警察局台中分局羅姓警員被控利用外拍機會，對3名模特兒性騷、跟騷，台中市議員黃健豪今開記者會揭露痛批「警察變身色影師」，除騷擾還有言語恐嚇；鐵警台中分局表示，被害人對羅提告跟騷部分已由轄區警方移送，內部也就羅性騷調查、行政處分，並函請台中市府裁處。

據了解，羅員40多歲已婚，在鐵警台中分局服務多年，2015年曾因協助坐電動車卡在平交道鐵軌的老伯脫困，救援過程還被鐵路警察PO上網，贏得不少掌聲、獲表揚，未料卻傳出性騷、跟騷模特兒一事。

鐵警台中分局表示，羅姓警員因網約外拍，涉對模特兒有性騷擾、跟蹤騷擾行為，違反警察風紀紀律，經調查已對羅員依法告誡、移送，並給予行政懲處、調整調離台中地區，同時列為輔導對象持續約束他勿再有違法違紀及任何跟騷情事。

鐵警說，3位外拍模特兒向警方報稱遭合作外拍羅姓警員陸續在租屋處、工作地點或以通訊軟體、簡訊實施跟蹤騷擾行為，甚有性騷擾行為，因此對羅提出跟蹤騷擾告訴、性騷擾申訴。

鐵警表示，案經受理單位認定有跟蹤騷擾行為依法核發告誡書並移送台中地檢署偵辦，另提出之性騷擾申訴者， 已由鐵警台中分局性騷擾防治申訴調查小組審議後，審議結果已函請台中市政府裁處。