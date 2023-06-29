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基北北桃7月起擴大執法抓高噪車 再請中央修法加嚴管制

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

首都生活圈北北基桃人口約千萬人，車輛改裝與噪音汙染擾人安寧，「基北北桃環保交流合作平台」開會討論，將建請中央修法加強管制，如提高違反噪音管制標準的機動車輛罰鍰、建置排氣管認證機制。因應暑假到來，四市7月1日起至9月擴大執法，加強攔檢取締噪音車。

台北市環保局表示，今年建置20套固定式聲音照相系統及規劃執行200場次移動式聲音照相，科技執法從前年至今年5月取締告發1977件噪音車；環保局與警察及監理單位定期執行靜城專案聯合攔查噪音車，2020年到今年5月共155輛超標車輛遭取締告發。

環保局說，現行噪音管制法的罰鍰額度及約束力無法有效遏止噪音車問題，為加強管制力道，「基北北桃環保交流合作平台」昨天舉行二次會議討論並達共識，將向中央提案，建議修法提高罰鍰上限、強化車輛排氣管認證等，盼透過政策手段，從源頭管制車輛排氣管改裝行為及加重處罰，以有效減少噪音車。

暑假將屆，高噪車擾寧恐更嚴重，環保局聯合台北市警察局及監理單位，攜手其他三市將於7月至9月啟動暑期專案勤務，擴大執法噪音車常出沒路段，加強攔檢取締噪音車。

環保局強調，將持續透過「基北北桃環保交流合作平台」跨域參與及合作交流模式，有效提升並推動各項環境保護工作，讓北台生活圈市民能擁有更舒適、安寧環境。

北市重慶南路一段設置固定式聲音照相系統。圖／台北市環保局提供
北市重慶南路一段設置固定式聲音照相系統。圖／台北市環保局提供
北市利用聲音照相系統取締違規超標噪音車。圖／台北市環保局提供
北市利用聲音照相系統取締違規超標噪音車。圖／台北市環保局提供
台北市環保局聯合警方加強取締高噪音車輛。圖／台北市環保局提供
台北市環保局聯合警方加強取締高噪音車輛。圖／台北市環保局提供

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