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持刀性侵刺死女公關 酒客遭殺人罪起訴

中央社／ 台北29日電

陳姓男子疑因不滿酒店女公關對他冷淡，今年3月間持水果刀刺擊女子7刀，並以手指性侵得逞，女子送醫不治。台北地檢署依照殺人等罪起訴陳男，這是北檢第3件國民法官案。

檢方指出，56歲的陳男是台北市錦州街一家酒店的常客，愛慕張姓公關小姐，但張女反應冷淡，引起陳男不滿。3月2日晚間，陳男持水果刀到酒店開包廂消費，並指名張女坐檯，酒店工作人員陸續安排其他公關小姐及張女到陳男包廂。

3月3日上午7時許，包廂內只剩下張女陪伴陳男，兩人發生爭執後，陳男持水果刀連續刺擊張女胸部、腹部、頸部共7刀，張女受傷倒地後，陳男以手指性侵得逞，並親吻張女乳頭。

酒店工作人員聽到張女慘叫聲後前往包廂查看，發現張女受傷躺在地上，報警並聯繫救護車到場，但張女送醫後仍不治身亡。台北地檢署今天依加重強制性交而故意殺人罪起訴陳男。本案是北檢起訴的第3件國民法官案件。

國民法官

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