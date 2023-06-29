內褲勒頸打死同病房患者 嘉義男更審判9年10月監護2年

去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，一審認張男雖患思覺失調症，應僅是辨識力降低，依殺人罪判12年，二審認張辨識行為違法能力顯著減低改判8年，最高法院認理由不備發回，二審上午改判9年10月，令相當處所監護治療2年。

最高法院認為，第一審判決量處有期徒刑12年，何以即屬過重而不當？檢察官於原審指摘此量刑過輕，為何無理由？原判決也未說明認定的依據，同有理由不備。

最高法院指出，原判決依長庚醫院醫師周士雍於原審的證詞，認張於行為時是屬於嚴重耗弱的狀態，並以第一審判決量刑時未及審酌，據為其撤銷改判量處較輕刑的理由。

然而，原判決並未說明周的證詞，與嘉義基督教醫院對被告所為精神鑑定，結論認被告「行為當時雖受精神障礙影響但仍保有部分現實判斷能力與行為控制能力」、「…病人張行為時之現實判斷能力與行為控制能力已達於刑法第19條第2項的顯著降低程度」有何差異？何以審酌周前述證詞即應量處較輕之刑？也有理由不備。

判決指出，42歲張男患有妄想型思覺失調症，去年2月22日入住精神科病房，當晚11時20分至37分間，因思覺失調症發作，徒手重毆同病房67歲張姓被害人頭、胸部，再以其四角褲繞住頸部後，懸掛病床欄杆處。護理師發現後緊急救護，張男又咬傷護理師阻止救護，經其他醫護人員趕到制止，被害人翌日凌晨3時15分不治。