狂寄前女友裸照還恐嚇「殺人不會判死」 他有罪還要賠60萬

杜姓男子不甘和沈姓女友分手，郵寄沈女照片及「槍殺情敵與前妻嗆不會被判死」的新聞報導恐嚇沈母，再寄送含有沈女裸照的明信片，騷擾沈女的親友，被依違反個資法等罪判刑11月，得易科罰金；民事部分，沈女和母親提告求償150萬元，台北地方法院判杜應賠償共60萬元，可上訴。

杜和沈女分手後心有未甘，2017年12月間寄送沈女的婚紗照及標題為「槍殺情敵與前妻嗆不會被判死」的報紙給沈母，恐嚇要危害沈女的生命。

杜另寄送有沈女裸露胸部照片的明信片，寫上「老公：生日快樂」、「老公：蜜月同遊上海四周年紀念」、「祝：狗年行大運」等語，給沈女現任男友及男友公司員工、叔父、母親、鄰居。

杜二審被依違反個資法、恐嚇等罪判11月徒刑，得易科罰金；民事部分，沈女和母親認為名譽、隱私、信用被侵害，分別提告求償100萬元、50萬元。

杜否認沈女和母親的請求，也不同意對方請求的金額，但法院認為刑事案件已經一、二審判決在案，杜僅單純否認事實、抗辯賠償金額過高，但他在刑案審理時坦承有在明信片附上沈女的裸照，認定杜確實不法侵害沈女的權利。