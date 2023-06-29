第三方支付易洗錢 數位部要業者登錄

數位發展部表示，第三方支付服務未來會請業者進行登記。圖／聯合報系資料照片 第三方支付淪為詐騙工具或洗錢管道，民進黨立委郭國文、鍾佳濱昨天要求強化監管模式，第三方支付應比照虛擬通貨模式，強制業者提出法遵聲明才能進行第三方支付服務。數位發展部表示，未來會請業者進行登記，但未說明時間，郭國文要求一周內回覆。

郭國文指出，第三方支付並非登記或許可制，主管機關難以掌握實際業者名單，更不用說追查業者是否遵循洗錢防制辦法，導致是否違法多仰賴司法單位調查，讓基層檢察官業務繁忙而反彈。

郭國文說，虛擬通貨也面臨「無法可管」狀況，但金管會根據「洗錢防制法」第六條要求洗錢防制內部控制與稽核制度，要求虛擬通貨業者必須完成法遵聲明才能以虛擬通貨為業，否則屬於違法行為。

他認為，同樣作法也可以套用在第三方支付業者，變成不需要修法就可以透過「類登記制」，取得第三方支付業者名單，不僅能讓數位部掌握產業面貌，也加強監管力道，並讓銀行知道哪些是可以合作的合法業者，利於健全金融市場。

經濟部商業司統計，登記為第三方支付業者高達一萬四四二四家，其中實收資本額為零的公司就有八五七○家，實收資本額在五○○萬以上業者只有五二一家。鍾佳濱認為，這些實收資本額為零的公司，根本沒有實際從事業務，更遑論法遵。

鍾佳濱認為，第三方支付沒有資本額限制，監管鬆散，成為詐騙業者、犯罪集團洗錢工具；法遵聲明不只是要業者負起防治洗錢責任，更是要數位部確實負起監管責任。

數發部平台經濟組長許福添表示，未來會請業者進行登錄，目前已在行政程序當中。不過數位部代表無法當場回復登記完成具體時間，郭國文要求一周內答覆。