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國軍抗彈布 廠商涉陸貨貼台牌

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

國軍軍品採購規定，不能採用中國大陸生產的材料。示意圖／陸軍檔案照
國軍軍品採購規定，不能採用中國大陸生產的材料。示意圖／陸軍檔案照
國防部軍備局二○五廠四年前招標防彈衣「纖維疊層不織布」、「抗彈纖維布（抗彈板）」，得標的高雄市攻衛公司涉嫌違規從大陸進口抗彈纖維布，改成台灣製品後出貨，不法獲利六七○○萬元；橋頭地檢署前天指揮高雄市調查處搜索，約談攻衛公司楊姓負責人及楊姓廠長兩兄弟，訊後各以五十萬、五萬元交保。

檢調追查，軍備局二○一八年十一月招標四十五萬公尺的防彈纖維布，隔年一月決標，總價金二億四五○○萬元，得標廠商再委由協力廠商攻衛公司生產該批防彈布料。

攻衛公司受託生產後，違規從大陸江蘇中益特種纖維公司進口布料，楊姓負責人再指示廠長、蔡姓員工等人，將大陸製產品改標，打印攻衛公司ＬＯＧＯ後交貨。

國軍軍品採購規定，不能採用中國大陸生產的材料，攻衛公司為了躲避稽查，每當軍備局人員到廠，就指示員工假裝操作織布機，偽裝成該批抗彈纖維布是由公司實質生產。

不過，軍備局最後驗收時仍發現攻衛公司原料是從大陸進口，以違反進口貨物原產地不得為中國製的合約規定，拒收這批布料，雙方產生合約糾紛，目前仍在台灣高等法院纏訟中。

高雄市調處接獲情資，報橋頭地檢署指揮偵辦，前天搜索攻衛公司，約談楊姓兄弟及二證人；楊姓兄弟坦承違規自大陸進口抗彈纖維布原料，檢方各以五十萬元、五萬元交保，證人請回，全案朝詐欺、行使業務登載不實文書罪等罪偵辦。

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