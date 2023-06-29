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花蓮玉里鎮長龔文俊 民事判當選無效

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

玉里鎮長龔文俊在選前被查賄送豬肉、豬頭等禮品行賄，花蓮地方法院判決當選無效。本報資料照片
玉里鎮長龔文俊在選前被查賄送豬肉、豬頭等禮品行賄，花蓮地方法院判決當選無效。本報資料照片
國民黨籍花蓮縣玉里鎮長龔文俊去年選舉前被控行賄，民事部分遭花蓮地院判決當選無效。龔文俊昨天喊冤說，他開養豬場近30年，有傷殘病弱豬隻，因為清運處理成本高，長期以來會送給需要的人，並非為了選舉，法官判決和他的認知不同，為捍衛權益會上訴。

61歲的龔文俊經營養豬事業，在農業著力甚深，曾任玉溪地區農會總幹事，2009年當選花蓮縣議員，2014年當選玉里鎮長，2018年尋求連任，意外以千餘票的差距敗給蔡秋龍，大爆冷門。去年捲土重來，再次參選玉里鎮長，選舉期間被檢調偵辦贈送豬肉涉犯投票行賄案件，龔仍順利當選。

龔被檢方起訴賄選，刑事部分還在審理之中，花蓮地檢署另在選後提出民事當選無效之訴，花蓮地方法院前天下午宣判龔文俊當選無效。

龔文俊昨天表示，他從事養豬多年，豬場有傷殘病弱、體重不足的豬隻，或是豬下顎賣給牙醫做實驗後剩下部分，因清運、處理成本高，價格又不好，乾脆送給需要的人，花蓮南區富里、玉里、卓溪有人要都會送，而且行之有年，是一直都這麼做，絕對不是為了選舉。對於花蓮地院判他民事部分當選無效，覺得非常遺憾，會上訴。

此外，花蓮縣卓溪鄉長田桂花因涉幽靈人口案，也被花蓮地檢署提出當選無效之訴，花蓮地院前天判決駁回，花檢表示，將待收到判決書後，研議是否上訴。

花蓮 豬肉 當選無效

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