聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親賄選 宜縣議員莊淑如判當選無效

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭報導

國民黨籍宜蘭縣議員莊淑如父親交付4000元賄賂，宜蘭地院昨宣判莊淑如當選無效，可上訴。本報系資料照
國民黨籍宜蘭縣議員莊淑如父親交付4000元賄賂，宜蘭地院昨宣判莊淑如當選無效，可上訴。本報系資料照
宜蘭縣國民黨籍縣議員莊淑如父親莊阿養去年10月以4000元賄選，今年5月4日被判處有期徒刑2年6月，宜蘭地方法院昨天宣判莊淑如當選無效，被告得上訴。莊淑如昨回應問心無愧，並指法院以臆測內容否定認真做事的議員，她會提出上訴並繼續努力，盼二審法官依相關證據推翻錯誤判決。

莊淑如去年縣議員選舉，宜蘭縣第1選區（宜蘭市）以3525票，險勝民進黨籍黃惠慈的3462票，吊車尾當選。莊阿養卻遭爆10月初某日下午2、3時許，拜票時交付4000元賄選，檢方依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪起訴莊阿養，並對莊淑如提起當選無效之訴。

宜蘭地院認為，現今選戰動員大量人力物力，候選人皆成立團隊、組織分工，獨立規畫全局已無法想像，因此選罷法第120條第1項第3款規定的賄選行為，不會只以當事人親自實施為限，何況選舉期間檢調加強偵辦，候選人鮮少親自賄選。

地院指出，莊阿養曾於民國92、95年兩度被判賄選，107年選縣議員也被起訴行賄，對法令應相當熟悉；莊淑如與父親同住，熟知以上情況，明知莊阿養可能再度賄選，仍在競選總部成立茶會，將他列名支持者，可見默許其賄選行為，否則不應容許參與競選，與自己親自賄選無異，故應當選無效。

國民黨籍縣議員、立委選舉參選人黃琤婷表示，莊淑如理性問政，在議會中的表現有目共睹，對選民服務也相當熱忱，相信她的清白，支持上訴，希望司法須秉持毋枉毋縱精神，公正審判還她公道。

賄選 議員 宜蘭 當選無效 黃琤婷

延伸閱讀

民眾黨首波區域立委徵召名單 陳琬惠出戰宜蘭

宜縣議員父賄賂遭判當選無效 莊淑如：問心無愧將上訴

北市議員林杏兒當選無效之訴 7月14日宣判

父付4000元幫她買票 宜縣議員莊淑如被判當選無效

相關新聞

合法公司掩護非法堆置食品大廠汙泥 嘉縣前議員等19人被起訴

嘉義縣前議員林寶瓶被控2021年間以合法公司掩護，在水上鄉非法傾倒近3000公噸食品大廠事業廢棄物，檢調同年8月查獲，嘉...

遭檢舉機車違停網狀線挨罰 台南阿嬤提行政訴訟結局大逆轉

台南顏姓阿嬤所有機車去年4月22日經民眾檢舉，停放在東區北門路段收費機車停車格間的網狀線內，經警方製單舉發，交通局交通事...

陳情未果頻恐嚇公部門 桃園男揚言「大開殺戒」下場慘

桃園市52歲羅姓男子去年8月向桃園市社會局家庭服務中心陳情，不滿鍾姓男員工態度，打電話恐嚇「沒有解決我就會以暴制暴」，同...

法拍im.B詐案名牌包網紅「奎丁」來喊價 LV古董箱134萬賣出

法務部行政執行署台北分署受台北地檢署囑託，今天下午在財政部台北國稅局稽徵所拍賣im.B詐欺案主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬所...

松山之亂5官警遭懲戒法院判降級改敘 林志誠、楊忠蒞降2級

台北市警松山分局中崙派出所前年4月遭黑衣人闖入砸電腦，通報、管控、調查機制失能，甚至上演「言和」戲碼，「松山之亂」重創警...

宜縣議員父賄賂遭判當選無效 莊淑如：問心無愧將上訴

宜蘭縣國民黨籍縣議員莊淑如父親莊阿養以4000元行賄，遭判處2年6月有期徒刑，宜蘭地院今天宣判莊淑如當選無效。莊淑如表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦