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合法公司掩護非法堆置食品大廠汙泥 嘉縣前議員等19人被起訴

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣前議員林寶瓶被控2021年間以合法公司掩護，在水上鄉非法傾倒近3000公噸食品大廠事業廢棄物，檢調同年8月查獲，嘉檢偵結，估計林寶瓶等人不法獲利1660多萬元，依廢棄物清理法起訴林寶瓶等19人。

起訴書說，70歲林寶瓶是水上鄉金日美實業公司負責人，金日美公司非合法廢棄物清除、處理機構，依法不得受託清除處理廢棄物，林寶瓶等人提供公司坐落土地回填、堆置事業廢棄物，從中牟利。

新竹縣某生技公司負責人謝姓男子與其他3家環保公司合作，由謝男向新竹縣府申設再利用機構，非合法廢棄物清除、處理機構，以每公噸新台幣6800元至7500元代價，向上游不知情食品大廠收受食品加工汙泥處理費。

檢方表示，謝男等人以每公噸1500元處理費給下游林寶瓶，由曳引車司機將食品加工汙泥載運到金日美公司廠址傾倒、棄置，自2021年5月至8月止，謝男與3家環保公司及林寶瓶集團總計非法清除、處理約2647公噸食品加工汙泥。

另，高雄某生技公司負責人蔡姓男子2021年5月至8月間以同樣手法牟利，蔡男公司對外宣稱可合法再利用方式處理食品加工汙泥，並以每公噸約5000元向上游不知情食品廠收受食品汙泥處理費，最後以每公噸1000元處理費給下游林寶瓶，總計非法清除、處理約221公噸食品加工汙泥。

民眾檢舉嘉縣八掌溪畔某處農地疑遭濫倒事業廢棄物，發出陣陣惡臭，檢察官指揮嘉縣警方、嘉市調查站查訪蒐證，2021年8月搜索，查扣堆高機、帳冊等證物，傳喚林寶瓶等人到案，估計林寶瓶、生技公司負責人謝男及蔡男，以及3家環保公司負責人等人犯罪所得約1660多萬元，宣告沒收，依違反廢清法起訴林寶瓶等19人。

嘉義縣前議員林寶瓶被控以合法公司掩護，非法堆置食品大廠汙泥，嘉檢起訴林寶瓶等19人。圖／聯合報資料照片
嘉義縣前議員林寶瓶被控以合法公司掩護，非法堆置食品大廠汙泥，嘉檢起訴林寶瓶等19人。圖／聯合報資料照片

廢棄物

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