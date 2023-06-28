遭檢舉機車違停網狀線挨罰 台南阿嬤提行政訴訟結局大逆轉

示意圖，圖為台南市實踐路平交道「網狀線」。聯合報系資料照片／記者邵心杰攝影 台南顏姓阿嬤所有機車去年4月22日經民眾檢舉，停放在東區北門路段收費機車停車格間的網狀線內，經警方製單舉發，交通局交通事件裁決中心依法裁罰600元，她提出該車前3天停車繳費收據，指遭人移置至網狀線內，台南地院調閱其停車資料，採信其說法，撤銷原處分。

顏姓阿嬤指出，自該日前1年半起，每周周一至四或五騎乘機車至該停車格或附近停車格停車後，到高雄鼓山區幫女兒帶小孩，直至周末返回台南。她說，去年4月19日起，將機車停放在該停車格內，惟4月22日晚間返回台南時，發現機車遭移置至網狀線內，隨後即收到舉發通知單。

她表示，提出4月19日至21日各日停車繳費收據，提出陳述意見，但警方與交通事件裁決中心均未查證，函復原舉發無誤，不服提行政訴訟。

交通事件裁決中心指出，依道路交通標誌標線號誌設置規則有明文規定，在網狀線停車，即屬違規停車，而應依規定受罰；依一般社會通念，其他機車駕駛人欲在停車格內停車時，應僅會利用已停車的兩車間空隙而左右移動，以挪出足夠空間停放機車，停車格位兩側旁邊機車雖有可能因此遭略微移出停車格位，惟不致發生遭移置至妨害人車通行位置。

交裁中心表示，依檢舉照片，原告機車是停放在網狀線內，顯屬違規停車，雖她稱原停放在網狀線旁的停車格內，但未提出相關證據佐證；本件違規事實明確，舉發機關依法舉發、該中心依法裁決均無違誤。

台南地院依原告提出的停車費繳費收據，向交通局函詢該機車於違規日當周的停車資料，含停車開單時採證照片，與原告主張自4月19日起將機車停放在停車格內的情形相符，且依停車採證照片，4月19日、20日機車是在靠在網狀線旁的停車格內，惟4月21日已遭移至車輪右側貼近停車格線邊緣、仍在停車格內。