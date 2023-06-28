法拍im.B詐案名牌包網紅「奎丁」來喊價 LV古董箱134萬賣出
法務部行政執行署台北分署受台北地檢署囑託，今天下午在財政部台北國稅局稽徵所拍賣im.B詐欺案主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬所有的8件愛馬仕(Hermès)名牌包、路易威登(Louis Vuitton)古董箱，古董箱以134萬5000元拍定。
台北分署受檢方囑託法拍的物件有愛馬仕（Hermès）名牌包8件、路易威登（Louis Vuitton）古董箱1件，其中，愛馬仕名牌包拍定4件，LV古董箱也順利拍定，合計金額是283萬元。
台北分署說，本次拍賣物共計9件，雖均為高單價物品，但仍吸引多達30組的買家前來競買，買氣熱烈，連知名YouTuber「奎丁」也到場出價應買。
在多個應買人競相出價下，其中愛馬仕公事包、Birkin手提包、CITYNEWS系列斜背包、豬鼻包分別以10萬元、36萬元、22萬5000元、80萬元拍定，此外，LV古董箱競價更激烈，應買人首次出價高達50萬元，隨後多位應買人輪番加價多達34次，最後以134萬5000元高價拍定。
台北分署說，台北地檢署本月中旬囑託變價im.B詐欺案偵查中查扣的物件，費時3周即完成一部分的變價程序，展現執行效率，未拍定贓物將交還檢方再行處理。
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