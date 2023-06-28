松山之亂5官警遭懲戒法院判降級改敘 林志誠、楊忠蒞降2級

台北市警松山分局中崙派出所前年4月遭黑衣人闖入砸電腦，通報、管控、調查機制失能，甚至上演「言和」戲碼，「松山之亂」重創警界形象。監察院彈劾時任分局長林志誠、前所長許書桓、前副所長顏敏森及前巡佐傅榮光，時任松山分局教官的楊忠蒞也被送懲戒，懲戒法院今判林與楊降2級改敘，許、顏、傅降1級改敘。

楊忠蒞2021年4月16日凌晨在街頭與徐姓等10名黑衣人口角，楊衝回中崙派出所，徐等人陸續闖入派出所，因找不到楊，持鐵椅砸向值班台上電腦。

監委指出，顏敏森對黑衣人闖入叫囂及毀損公務電腦螢幕，除未詳實通報勤務指揮中心，竟指示在場員警「簡單處理」，意圖隱匿當晚發生的事件。檢視比對各項事證，顏明知徐闖入所內故意砸壞電腦竟縱放現行犯離開。許書桓時任所長，除未指示所屬續查並依法處置，也未呈報分局長官，甚至與傅榮光共同將駐地監視器主機的硬碟格式化，湮滅他人刑案證據。林志誠當時為分局長，明知監視器影像已被湮滅，對外卻仍以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後說法數變，監察院在詢問時仍然狡辯，監院認為4人有重大違失，提案彈劾。

彈劾案文指出，林志誠在兩次記者會中的說法與事實不符、避重就輕，甚至第二次記者會前還安排楊姓教官與徐姓男子等人在松山分局前「握手」。市警局臨時記者會播出10名黑衣人的畫面，林只說7個人，監委認為顏敏森和3名在場員警還奮力壓制闖入民眾，如此親身經驗還會把人數算錯，若非部屬刻意隱瞞，就是林故意將嚴重性降低。

懲戒法院認為，楊忠蒞涉足不妥當場所，酒後口出穢言導致衝突事件，其餘人的違失有還原後的監視器影像檔案、湮滅證據勘查照片、林志誠的說法等相關資料可佐。

楊涉足不當場所違反公務員廉政倫理規範，酒後出穢言挑釁民眾，違反公務員服務法，損害公務員名譽和政府信譽。許書桓、傅榮光、顏敏森湮滅證據，隱匿犯罪、未即通報分局長官及分局勤務指揮中心，除許、傅湮滅證據觸犯刑罰法律外，許、顏另違反各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定。

顏敏森指示值班警員隱匿案情，並在不實的工作紀錄簿核批，違反台北市政府警察局勤務實施細則。林志誠未確實查證，直接發布不實的新聞，違反警察機關新聞發布暨傳播媒體協調聯繫作業規定。懲戒法院認為這些人都違反公務員服務法，行為足使民眾喪失對公務員執行職務的尊重及信賴，嚴重損害政府機關信譽與形象，為維護公務紀律，有懲戒必要。