宜縣議員父賄賂遭判當選無效 莊淑如：問心無愧將上訴

宜蘭縣國民黨籍縣議員莊淑如父親莊阿養以4000元行賄，遭判處2年6月有期徒刑，宜蘭地院今天宣判莊淑如當選無效。莊淑如表示自己問心無愧，遺憾一審判決未依證據認定，會上訴高院；根據選舉罷免法第74條，莊淑如二審若再敗訴，落選頭民進黨籍黃惠慈將可遞補。

莊淑如現年45歲，94年當選過宜蘭市縣議員，98、103年落選，107年再次當選，去年選舉中獲得3525票，在17名候選人中位列第7，吊車尾當選，險勝3462票的黃惠慈；莊阿養87年曾代表民進黨參選宜蘭市縣議員，得1343票落選，91年妻子江寶蓮以無黨籍身分參選宜市縣議員，得2121票落選。

莊阿養91年、94年妻女選舉時皆曾行賄，分別被判處有期徒刑6月、易科罰金300元1日、褫奪公權1年，以及有期徒刑6月、易科罰金900元1日、褫奪公權2年，另外107年也曾涉嫌行賄，遭宜蘭地院判處有期徒刑1年10月，高院改判無罪，檢方上訴被最高法院駁回，無罪定讞。

莊阿養去年10月初涉嫌以4000元向陳姓民眾買票，遭檢方起訴，審理時坦承不諱，地院認為莊有數次前科，素行不算良好，但該案行賄對象僅有1人，金額與規模不大，判處有期徒刑2年6月，褫奪公權4年，莊阿養上訴高院審理中。地院今表示，莊淑如知道莊阿養上述經歷，明知可能再度行賄，仍將他列為支持者，是默許賄選，故判當選無效。

莊淑如表示，遺憾一審判決結果，更遺憾判決沒有依據證據認定，硬是以臆測來否定認真做事的議員，但她問心無愧、坦蕩磊落，會上訴並持續努力，相信二審法官會依據證據認定，推翻一審的錯誤判決。