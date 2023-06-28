莒光新城占國有地 二審仍維持原判：須還地賠24萬租金

台中市北區知名國宅社區「莒光新城」，遭國有財產局指控，涉占用115坪國有土地，作為社區管理中心使用，經提起遷讓房屋訴訟後，一審判莒光新城管委會需騰空歸還，管委會在2019年底騰空後，隔年初又進駐占用，國產署提告，求償租金48萬元，一審判管委會得歸還、賠償24.9萬元租金，二審今駁回上訴，維持原判。

判決指出，莒光新城是1981年由台灣省政府、空軍司令部合作，由空軍司令部提供土地，在台中市空軍雙十新北新村興建大樓20棟、有1080戶，期間用用新城店鋪標餘款，在莒光新城興建一棟活動中心，交給新北雙十新村自治會使用。

國防部為避免違反國民住宅社區管理維護辦法等規定，2000年間裁撤改建後新城的眷村自治會組織，國防部理應在同年就解除借用關係，收回管理。

不過當時國防部仍在擬定相關處理原則，為避免處理辦法出爐前，該建物閒置引發民怨，所以由空軍前後勤第二指揮部，在2000年9月間，與管委會簽署借用契約，期間軍方多次輔導管委會要依規定付租金未果，才會在2018年間3月間，以存證信函通知管委會，終止借貸關係，要求歸還土地、建物。

雙方在2019年間達成和解，管委會在2019年12月騰空遷出建物，未料2020年1月初，管委會再度遷入該建物，作為管理中心使用，因該處屬於國有財產署中區分署管轄，國產署提出告訴，要求遷讓房屋，給付占用115坪的房地（包含建物一樓、地下室、平台）租金，總計48萬餘元。

莒光新城管委會則抗辯，依照「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」，管委會若要承租該建物，需要提出全體住戶同意承租申請書，但莒光新城是大型社區，住戶有千戶，很多移居國外、年事已高或生死不明，根本無法取得全體住戶同意，才會無法完成申租程序，國產署應以「公托代管」方式，繼續讓管委會使用。