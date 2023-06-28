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台中酒店共同逃漏稅4.7億 金錢豹袁昶平繳回1億仍起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大型酒店、酒商勾結共同逃漏稅不斷，台中地檢署已起訴國泰洋酒負責人劉榮祺，日前再聲押金錢豹負責人袁昶平獲准，袁偵查中繳回逃漏稅1億多元上周交保；檢方統計，第二波查獲酒商、酒店共10間，逃漏稅總額高達4.7億多元，今偵結再依加重詐術逃漏稅捐等起訴袁昶平等27人。

中檢說，今年3月就國泰洋酒、金悅富理容KTV等酒店第一波偵結，依違反商業會計法、加重詐術逃漏稅捐等罪嫌，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺等25人。

後續接連在1月、3月及4月間再陸續搜索金錢豹、海派及金麗都系列酒店和酒商鵬馳公司等，認定金錢豹旗下4間、海派旗下2間，及其他4間大型酒店2016年6月起就使用國泰洋酒的刷卡機、空白發票等，共同隱匿各酒店營業場所銷售額9億4321萬6893元。

中檢說，金悅富理容KTV另使用人頭帳戶存入現金漏報銷售額7204萬5000元，使用人頭帳戶存入支票漏報銷售額1億8448萬1013元。

檢方會同財政部中區國稅局以特種飲食業營業稅稅率25%計算，9間酒店總計逃漏「營業稅」稅額2億9993萬5727元，另「營利事業所得稅」經國稅局估算逃漏之稅額為9949萬5570元。

另外，專案小組查獲金錢豹酒店系列集團中3間酒店、金麗都及海派酒店，除使用國泰洋酒的刷卡機、空白發票外，還有用鵬馳洋酒提供的刷卡機、空白發票，共同隱匿各酒店營業場所銷售額計2億6475萬8608元。

該部分以特種飲食業之營業稅稅率25%計算，這5家酒店總計逃漏營業稅稅額6618萬9652元，營利事業所得稅經國稅局估算逃漏之稅額為1306萬3612元。

檢方指出，袁昶平就金錢豹集團酒店中台灣大道店、南屯店部分，已在偵查中自動繳回逃漏的營業稅1億638萬78元。今再依違反稅捐稽徵法、加重詐術逃漏稅捐及湮滅證據等罪嫌，起訴袁昶平一共27人。

金錢豹。圖／報系資料照
金錢豹。圖／報系資料照

酒店 逃漏稅 金錢豹

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