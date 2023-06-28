彰化公墓光電抗議案 永靖鄉長被批拖鄉代下水今挨告
彰化縣永靖鄉第六公墓設置太陽光電發電系統抗議案，今天出現案外案，3名鄉民代表認為鄉長魏碩衛「意有所指」稱有鄉代支持才推動設置，今天到彰化地檢署按鈴提告魏碩衛涉嫌妨害名譽、加重誹謗。魏碩衛表示，絕無妨害名譽的想法，希望鄉代坐下來溝通，鄉公會願爭取鄉代會支持。
永靖鄉代詹勳英、吳國隆、黃玉雪，由鄉代會主席林致安、鄉代陳俊安及縣議員鄭俊雄陪同到彰化地檢署控告魏碩衛。吳國隆表示，第六公墓鄰近4村村民組成的反設置太陽光電系統自救會，本（6）月20日到鄉公所抗議，鄉長魏碩衛拿出從網路抓下來的兩張照片並放大，照片是2020年10月鄉公所舉辦「第六公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫標售案典禮」，當時鄉長詹木根及多名鄉民代表站在紅布條下面合影。
黃玉雪、詹勳英和吳國隆都認為，魏碩衛聲稱那時擔任鄉代沒收到鄉公所邀請函，沒出席當天典禮也不知道全案，意思是照片上出席的鄉代都知情也支持嗎？魏碩衛企圖利用照片「事實擺在眼前」的手法推卸責任、巔倒是非、抹黑其他鄉代。
鄉代會主席林致安說，照片上的詹勳英、吳國隆、黃玉雪2020年雖擔任鄉代，知道的事情未必比魏碩衛還多，魏碩衛本月20日拿出照片和聲稱自己未受邀、不知情，使事情焦點模糊，既拖3名鄉代下水，也有誤導抗議民眾之嫌。
魏碩衛獲知被3名鄉代提告，他表示，是從客觀角度說明2020年10月典禮的與會者應當知悉活動目的為何，至於與會者實際知情與否，應屬可受公評之事，他絕無刻意有妨害代表名譽，且司法資源何其珍貴，公眾的事務並非都要透過對簿公堂才能解決，望提告的代表能坐下來溝通溝通，鄉公所會盡最大努力尋求代表會的支持。
永靖鄉第六公墓位在西南角，面積廣達近4公頃，周圍有四芳、福興、竹子、崙美等4個村，總人口數約4100人，村民質疑太陽光電板會造成環境升溫，危及數百公頃蔬菜及菊花的生長，鄉公所未舉辦說明會就推動設置太陽能光電系統，違反民意。
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