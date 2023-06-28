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北巿2男撿屍酒醉女子 摩鐵輪番性侵各判3年6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

廖男、陳男在台北市大安區某酒吧認識女子，趁女子酒醉後撿屍，帶往北市一家汽車旅館，涉嫌趁女子無意識脫褲子接續性侵得逞。士林地方法院審結，依乘機性交罪判2人各3年6月徒刑。

判決指出，廖、陳在去年9月間在北市大安區某家酒吧認識女子，和女子喝酒後，並和朋友林、陳男，4男分別搭車計程車帶著酒醉女子至汽車旅館，廖、陳見女子酒醉無意識，當天凌晨4時許，在汽車旅館房間脫褲性侵女子，陳男接著性侵女子等逞。

廖男辯稱，當晚已喝醉，判斷是否違法能力降低，請求依刑法19條減刑。合議庭認為，廖男酒後還可以獨自背起女子，並與朋友一起將女子搬到汽車旅館電梯，再帶往房間，顯見利用女子酒醉無反抗能力時機性侵害，不採性廖男說詞，認定行為時還有相當認知、支配及控制力，無減刑適用。

廖男辯稱，犯案時未施以暴力，情節相較暴力妨害性自主而言，較不嚴重；陳男曾聲稱已經參加戒酒門診，且犯後十分後悔願意賠償，2人均希望依刑法59條情堪憫恕減刑。

被害女子在法庭上稱「傷害已經造成，這件事後面對很多聚會都覺得可怕，很長一段時間沒辦法去學校上課，不管和解金多少都沒有意義」。

合議庭審酌，2人在當晚喝酒才認識女子，本不相識、無親密情誼，竟利用女子喝醉無抗拒能力犯案，造成心理上難以抹滅陰影，且未獲女子諒解，依2人犯後態度和女子所受身心傷害，無情堪憫恕減刑適用，全案依乘機性交罪，各處有期徒刑3年6月。可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

示意圖非本案。圖／本報資料照片
示意圖非本案。圖／本報資料照片

汽車旅館 性侵 北市

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