光吃檳榔一吹酒測值達0.27 他酒駕法官判罰4萬元

林姓計程車司機嚼含有酒精的檳榔開車，擦撞到同行，警方對林施酒測，測出酒精呼氣濃度每公升0.27毫克。台北地院審理，依公共危險罪判林有期徒刑2月，併科罰金1萬元，緩刑2年，向公庫支付4萬元。可上訴。

判決書指出，林知悉檳榔石灰多摻酒調和，酒後駕車具有高度危險，竟於食用摻有酒精的情況下仍駕駛營業小客車上路，並與其他車輛擦撞；林初犯，予較大減刑空間，也考量他獨居、靠殘障津貼維生等，依法量刑。

判決說，林酒駕固應非難，但考量他坦然面對錯誤，為避免短期刑所生弊害，宣告刑以暫不執行為適當，諭知緩刑，應在判決確定起1年內支付4萬元。

61歲的林姓男子2023年3月30日凌晨，嚼食含有酒精的檳榔之後，還是駕駛營業小客車上路，0時39分，林開車行經台北市敦化南路、忠孝東路交岔路口，不慎與王姓計程車司機的車子擦撞，警察獲報到場處理，測到林酒測值超標。

林後來依現行犯移送台北地檢署法辦，檢察官偵查，依筆錄、酒精測定紀錄表、違反道路交通管理事件通知單、報案紀錄單等，認定林犯公共危險罪，向法院聲請簡易判決處刑。

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