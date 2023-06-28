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找同學買槍付不出訂金砍死人 男子遭判徒刑14年

中央社／ 南投28日電

南投縣中寮鄉洪男找同學莊男買槍，想轉賣賺差價，卻因未付訂金10萬元和莊男發生爭執，持刀猛砍莊男，造成男子失血過多不治，南投地院依刑法殺人罪，判處洪男有期徒刑14年。

根據台灣南投地方法院今天公布的刑事判決書，洪男和莊男是國中同學，洪男因經濟拮据，有意以新台幣30萬元購買槍枝再轉賣牟利，莊男則要求洪男需先付訂金10萬元。

洪男因付不出10萬元，2人相約在南投市1間禮儀社談判卻發生口角及肢體衝突，莊男友人王男還出手毆打洪男，被禮儀社老闆架開，莊男後來開車載洪男前往其住處拿取購槍款項。

莊男開車抵達洪男住處後，2人又發生爭執，洪男從背包拿出預藏的藍波刀砍殺至少6刀，莊男雖逃出車外，卻因失血過多傷重不治，洪男遭檢方依刑法殺人罪提起公訴。

南投地院法官審理此案時，洪男辯稱攜帶藍波刀是為了防身，且受到躁鬱症影響，當下只是想捅被害人，躁鬱症一抓狂什麼都不管，自己沒有殺人犯意。

法官認為，被告明知藍波刀對人體生命具有高度危險性，且未在被害人車內找到會對身體生命有危險性的凶器物品，也沒有使用武器攻擊、威脅人身安全之舉動，也沒有限制被告不得離開小客車，被告竟然持藍波刀朝被害人腹部揮砍，造成莊男失血過多致死，涉犯刑法殺人罪，判處有期徒刑14年，褫奪公權10年，全案仍可上訴。

南投 殺人 槍枝

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