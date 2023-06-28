養狐獴卻當地鼠打 台中男虐待動物取樂判拘役80日

台中張姓男子飼養狐獴卻為了取樂自己和女兒，把紙箱挖洞趁狐獴頭探出時拿東西打，宛如將狐獴「當地鼠打」，或是故意將氣球置於旁邊害狐獴尖爪碰到刺破嚇壞，過程還錄影PO網，台中地院認為張行為構成虐待動物，依4個違反動保法判他拘役80日，得易科罰金，全案確定。

檢方起訴指出，張男（52歲）明知私養動物應提供妥適環境，不得騷擾、虐待或傷害，竟罔顧動物生命，2021年6月間自行或容任年幼女兒，先是在紙箱挖洞將狐獴放入，趁用狐獴頭探出洞時，就拿物品敲打其頭部，宛如當地鼠打。

張男後來用徒手拈狐獴耳朵、拍打臉部，或是用夾子夾牠手，且張男明知狐獴有利爪容易受驚嚇，故意將吹氣的氣球至於其旁邊，結果狐獴的利爪不慎戳破氣球受驚嚇，張竟以此取樂，種種虐待過程還用手機錄影PO網，經民眾發現向警方報案。

檢方訊時，張男均坦承不諱，並有台中市動保處稽查報告及虐待動物影像等，檢方偵結依4個動保法將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院一審簡易庭認為，張男以暴力、不當使用器物使狐獴無法維持正常生理狀態，應構成動保法中「虐待」行為，審酌張虐待狐獴用以取樂女兒、自己，無視這種行為有害狐獴，且狐獴也有害怕、恐懼、痛苦等生心感知，並將影片上傳網路供人觀賞。

一審考量張在偵查中坦承，依4個動物保護法第27條之1以在網際網路的網站上傳送虐待動物影像供人觀覽罪，各判張拘役30日，應執行80日，得易科罰金。