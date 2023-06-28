屏東又見飆車仔！萬大大橋成改裝車競速天堂？警：道路不是競技場

屏東縣又出現飆車競速！網路社群「社會事新聞影音」今流傳1分48秒影片，內容寫著「6/4高屏縣市交界 萬大大橋周末輪改裝車競速天堂」，影片中推估現場聚集約數十人，約有十多輛汽機車在深夜時段，萬大大橋高屏交界路段競速。由於6月4日下午才發生高樹鄉河堤競速飆車2死3傷。警方將調查釐清是否有同一批涉案，警方嚴正「道路不是競技場」，加強取締防制。

網路社群今流傳1分48秒影片，影片中一開始在平面道路，字幕還寫著「地下杯=跑給警察追」，接著畫面轉到萬大大橋上，每次約有5台機車競速，競速3次，字幕還寫著「起步直接起飛」、「還在飛」，機車競速呼嘯而過的聲音相當大聲。

屏東警分局表示，已擴大調閱周邊監視器畫面，釐清相關違規事實，並通知在場行為人與涉案人到案說明，當天沒有接獲110報案。

由於6月4日下午兩點到四點多，屏東縣高樹鄉河堤道路發生競速改裝飆車，造成2死3傷，現場聚集約近百人圍觀。網路今天流傳影片也寫著6月4日，警方表示，將釐清是否有同一批人參與，釐清萬大大橋拍攝影片日期。

屏東警分局長蔡培元說，道路不是競技場，呼籲每位駕駛人都應遵守交通規則，更應尊重他人生命安全，持續加強危險駕駛取締，以落實「不逼車、不超速、不無照」的交通目標。