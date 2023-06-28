眼鏡行老闆欠款店面將遭抵押 他卻趕在強制執行前轉讓給前妻

呂姓眼鏡行老闆積欠銀行債務，銀行取得執行名義後，眼鏡行將遭抵押，呂趕在強制執行之前，將店舖所有權轉讓給前妻。銀行認為，呂轉明知店鋪即將遭抵押卻轉讓他人涉嫌違法，向呂提起訴訟。台北地檢署偵結，依涉犯毀損債權起訴呂，前妻獲不起訴處分。

據了解，呂向銀行借款，但無法償還債務，銀行取得執行名義後，店面將遭強制執行進行抵押，未料，呂趕在強制執行之前，搶先轉讓眼鏡行所有權給前妻。