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眼鏡行老闆欠款店面將遭抵押 他卻趕在強制執行前轉讓給前妻

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

呂姓眼鏡行老闆積欠銀行債務，銀行取得執行名義後，眼鏡行將遭抵押，呂趕在強制執行之前，將店舖所有權轉讓給前妻。銀行認為，呂轉明知店鋪即將遭抵押卻轉讓他人涉嫌違法，向呂提起訴訟。台北地檢署偵結，依涉犯毀損債權起訴呂，前妻獲不起訴處分。

據了解，呂向銀行借款，但無法償還債務，銀行取得執行名義後，店面將遭強制執行進行抵押，未料，呂趕在強制執行之前，搶先轉讓眼鏡行所有權給前妻。

檢方指出，銀行已取得執行名義，呂明知即眼鏡行即將遭抵押，卻搶先在強制執行前，轉讓店鋪所有權給前妻。經偵查，認定呂涉犯刑法毀損債權罪，至於前妻表示她並不知情，獲不起訴起處分。基於刑法第365條規範，債務人在受強制執行之際，意圖損害債權人的債權，而毀壞、處分或隱匿其財產者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

強制執行 債務 老闆

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