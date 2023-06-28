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噴辣椒水還持空氣槍射傷人 台南男暴力討債判6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南37歲曾姓男子與劉姓男子有債務糾紛，今年1月5日晚間由陳姓友人開車，搭載曾及李姓男子人北區某飲料店討債，曾見劉在店外，下車持辣椒水噴灑其頭部，並持空氣槍射擊、毆打，劉負傷反抗且自店內取出菜刀自保，還遭持槍攻擊致傷，台南地院認曾犯傷害罪處6月，可上訴。

案發當時，曾男持空氣槍射擊、毆打劉男，劉男極力反抗，並自店內取出菜刀自保，曾男見狀自蔡姓男子轎車後車廂拿出L02手槍1支，並持該手槍攻擊劉男，致使劉男右側上臂、腹壁擦挫傷及頭部撕裂傷等傷害。而空氣槍、L02手槍經鑑定均無殺傷力。

曾男辯稱，他發現劉男在該飲料店，就去找陳男，還打電話給蔡男，陪同他一起去向劉男要債，陳男駕駛他的車輛載他跟一名友人一同過去現場，到場後只有他毆打劉男。

同案李男供稱，他聽說曾男與劉男有債務糾紛，曾男要去找劉男理論，他怕雙方發生衝突，就一同前往。蔡男供稱，他們本來要去養生館，後來約去案發現場喝茶聊天，沒有想到就打起來。

經檢方勘驗現場監視器錄影畫面光碟，除了曾男有出手毆打劉男外，到場陳、李及蔡男均未出手攻擊劉男，也未對劉男施強暴脅迫，陳等3人獲不起訴處分。

台南地院審酌，曾男不思理性解決紛爭，僅因債務糾紛，即持辣椒水、空氣槍毆打劉男成傷，顯見其法治觀念淡薄，嚴重危害社會治安，行為很不應該；兼衡曾男坦承犯行，惟迄未與劉男和解獲得原諒的犯罪後態度等一切情狀，認他犯傷害罪處6月，可易科罰金。

台南地院審酌，曾男不思理性解決紛爭，僅因債務糾紛，即持辣椒水、空氣槍毆打劉男成傷，認他犯傷害罪處6月，可易科罰金。圖／本報資料照
台南地院審酌，曾男不思理性解決紛爭，僅因債務糾紛，即持辣椒水、空氣槍毆打劉男成傷，認他犯傷害罪處6月，可易科罰金。圖／本報資料照

台南 債務

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