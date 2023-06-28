媽媽快看！執行署新北分署賣女童鞋 千元鞋款下殺2折只有這兩天

法務部行政執行署新北分署7月3日起連兩天變賣被強制執行的製鞋廠商上百雙女童鞋，在百貨專櫃售價1500以上的鞋子下殺2、3折，將以300元至500元不等價格售出，新北分署歡迎民眾搶購。

新北分署指出，一間位於新北市中和區的製鞋廠商曾在多處百貨公司設櫃銷售，卻因為滯繳勞保費、健保費高達上百萬，加上遇到疫情影響、生意慘淡無法償還，便以生產存貨的女童鞋提供給新北分署變賣抵債。

新北分署表示，該製鞋廠商使用材質皆為真皮超纖，提供的多達20款的童鞋原定售價皆在1500元以上，將以2折至3折、即300元至500元不等的售價變賣，有娃娃鞋、休閒鞋、涼鞋等高達218雙女童鞋，變賣時間為7月3日至4日上午10時至下午4時，地點為新北分署11樓，歡迎民眾前往搶購。