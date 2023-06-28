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前檢察官逼女證人開房間上床嘿咻 律師證書被廢官司結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄地檢署前檢察官吳傑人偵辦案件時，見從事援交的女證人長得漂亮，以討論案情為由約對方見面，再帶往汽車旅館發生性行為，被判刑7年半定讞，法務部也廢止他的律師證書，吳傑人不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

吳傑人台大法律系畢業，司法官訓練所28期結業，案發時與擔任律師的妻子分居；吳2006年6月偵查一件妨害風化案，傳訊從事援交的女證人作證，因覬覦女子姿色，第二天就打電話到女證人家中，約她到檢察署見面，帶她到會議室談話，假裝要擴大偵辦案子，請女證人當線民，並詢問這個案件是否對她造成很大打擊？家人是否知情？女證人拜託吳不要打電話或寄訴訟文書到她家，以免家人知道她在外援交。

吳事後再以討論案情及吃飯為由邀女證人見面，藉機抓她頭部欲親吻，女證人掙脫，吳不悅問「妳為何要反抗」，並表示要和她發生性行為；女證人內心不願，但顧忌吳是檢察官，又擔心家人知道她的職業，同意以性交交換吳不說穿其行業。吳將女證人帶到溫泉旅館共浴並性交，女證人向調查局告發吳。

吳傑人2012年被最高法院依貪汙治罪條例對於職務上的行為要求不正利益罪判7年6月徒刑，褫奪公權5年定讞。法務部函詢全國律師聯合會後，2021年依律師法規定廢止吳傑人的律師證書，吳不服處分提行政訴訟。

吳主張，法務部和全律會沒有實質審查與討論他的罪名和情節是否有害律師信譽，也未依規定給予他陳述意見的機會，處分已違反正當法律程序，另廢止律師證書牴觸憲法規定而無效。

北高行指出，律審會決議廢止吳傑人的律師證書處分於法有據，且程序符合正當法律程序，處分認定吳為滿足一己私慾，利用承辦案件、憑藉檢察官權勢，私下要求和女證人發生性行為，已違反司法人員的品格、操守，破壞人民對司法的信賴，堪認有損律師信譽，法務部廢止證書處分沒有違誤。

前檢察官吳傑人。圖／聯合報系資料照片
前檢察官吳傑人。圖／聯合報系資料照片

律師 法務部 司法官 檢察官

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