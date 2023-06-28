父付4000幫她買票 宜縣議員莊淑如被判當選無效　

宜蘭縣國民黨籍縣議員莊淑如父親莊阿養去年10月以4000元賄選，今年5月4日被判處有期徒刑2年6月，宜蘭地方法院今天宣判莊淑如當選無效，被告得上訴。

莊淑如去年縣議員選舉中，在宜蘭縣第1選區（宜蘭市）以3532票，險勝民進黨籍黃惠慈的3462票，吊車尾當選。莊阿養卻遭爆10月初某日下午2、3時許，拜票時交付4000元賄選，檢方依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪起訴莊阿養，並對莊淑如提起當選無效之訴。

宜蘭地院認為，現今選戰動員大量人力物力，候選人皆成立團隊、組織分工，獨立規畫全局已無法想像，因此選罷法第120條第1項第3款規定的賄選行為，不會只以當事人親自實施為限，何況選舉期間檢調加強偵辦，候選人鮮少親自賄選。

地院指出，莊阿養曾於民國92、95年兩度被判賄選，107年參選縣議員也被起訴行賄，對相關法令應相當熟悉；莊淑如與父親同住，熟知以上情況，明知莊阿養有可能再度賄選，仍在競選總部成立茶會，將他列名支持者，可見默許其賄選行為，否則不應容許參與競選，與自己親自賄選無異，故應當選無效。