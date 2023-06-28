快訊

65歲資深男星登山失聯5個月 「找到遺骸」證實已喪命

新聞自由金筆獎首次於台灣公布 2名遭監禁伊朗女記者獄中獲獎

民調30%門檻還沒到 侯敲定電視專訪拚曝光

玉山銀理專盜領客戶1.8億 法官認客戶沒定期刷簿也有5%過失

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

玉山銀行鳳山分行理財專員潘佩君涉嫌盜領41名客戶1.8億元存款，檢方偵辦時，潘女只回補4200餘萬元，還有1.4億元不知去向，案件目前正在審理，其中一名周姓被害人，被盜領251萬元，潘女返還42萬，周再提告求償，法院審理後，認為周男沒定期刷簿也有5%責任，判玉山銀行、潘女要賠198萬餘元，玉山銀監管有疏失，另要再賠70萬元懲罰性賠償。

潘女2005年4月進入玉山銀前鎮分行，2011年起轉任理財專員，2020年5月調派至鳳山分行服務，負責銷售玉山銀行代銷的基金、債券、保險、ETF等金融商品。

但潘女疑因投資期貨、股票失利，利用客戶委託她協助申購基金、代為匯款的機會，取得存摺、印章、金融卡後，透過金融卡、網路銀行轉帳或臨櫃匯款，陸續將客戶存款轉匯至自己或帳戶遭挪用的客戶帳戶內。

為了不讓客戶起疑，潘女還利用自己、親友帳戶，陸續轉帳小額款項到客戶帳戶，還會在交易明細表上註記基金名稱，使客戶誤以為自己有參與投資，收到配息分紅，後來有存戶發現存款短少，向玉山銀行詢問後，銀行發現事有蹊俏，調查後報案，潘女盜領行為才曝光。

檢調獲報後，2020年7月發動搜索，清查發現2019年起至少有41名客戶受害，盜領總額高達1億8039萬4813元，潘女雖陸續匯回4200餘萬元回被害人帳戶，還有1.4億元不知去向，無法釐清資金用途。

刑事部分目前正在法院審理中，受害41人陸續提告求償，其中1名周姓被害人，被盜領251萬餘元，他不滿提告，要求潘女、玉山銀行還錢，另玉山銀行沒盡到監督責任，也要依金融消費者保護者法給付懲罰性賠償金。

高雄地院審理時，潘女僅返還42萬元給周男，玉山銀則反駁稱他們已盡監督責任，周男將帳戶、印帳交給潘女使用，自己並未定期檢核帳戶資料，才讓潘女得以將存款匯入她的帳戶，自己也有過失。

雄院法官認為，周男放任潘女隨以取用帳戶資金，自己確實要負5%過失責任，玉山銀身為潘女雇傭人，則要負連帶給付責任，加總後，判玉山銀、潘女應賠償198萬餘元，另懲罰性賠償部分，則判賠70萬元，合計268萬元。可上訴。

玉山銀行理財專員潘佩君盜領客戶1.8億元存款，其中1名客戶提告後獲賠，但法官認為客戶沒定期刷簿也要負5%責任。 示意圖／ingimage
玉山銀行理財專員潘佩君盜領客戶1.8億元存款，其中1名客戶提告後獲賠，但法官認為客戶沒定期刷簿也要負5%責任。 示意圖／ingimage

玉山 客戶 盜領

延伸閱讀

不動產放款占比 終結連二衰

逝者存款繳遺產稅 兩樣態

手邊現金不足繳不出遺產稅 國稅局：可用被繼承人存款

金管會公布最新指標 民眾購屋貸款年增率創近23個月以來新低

相關新聞

台商鄭文逸聯手陸資操縱大同股價 判13年6月徒刑、吐12.5億發還被害人

大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，一審判依違反證交法判鄭...

提前不實請款掏空公司上億元 圓方創新前董座聲押禁見

已下櫃的上櫃公司圓方創新前董事長徐翊銘，涉嫌在2014年間，以不實請款單向公司及股東虛偽預付新竹竹東某土地開發案價款，藉...

才交保又跑回看守所前放煙火 「幫裡面兄弟慶生」下場出爐

台中羅姓、郭姓男子因涉犯強盜罪嫌遭收押，剛從台中看守所獲釋不久疑為裡頭尚在羈押的兄弟慶生，4月7日晚上竟大膽在看守所前施...

台南男槍殺藥腳棄屍防風林 一審判17年

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳...

影／保全偷存住戶個資販售牟百萬 台中50社區受害

台中市陳姓男子從2018年起，利用擔任保全機會，蒐集住戶個資，還與不明人士，買來俗稱「小白機」的違法謄本個資資料庫，自行...

網購催情藥 男下藥強迫女友性交遭訴 恐7年起跳

石姓男子在電商購物平台買女性催情藥，去年平安夜時，涉添加至女友的飲食，不知情的女友當場陷入昏迷，石男因此性侵得逞，隔天早...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦