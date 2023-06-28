玉山銀理專盜領客戶1.8億 法官認客戶沒定期刷簿也有5%過失

玉山銀行鳳山分行理財專員潘佩君涉嫌盜領41名客戶1.8億元存款，檢方偵辦時，潘女只回補4200餘萬元，還有1.4億元不知去向，案件目前正在審理，其中一名周姓被害人，被盜領251萬元，潘女返還42萬，周再提告求償，法院審理後，認為周男沒定期刷簿也有5%責任，判玉山銀行、潘女要賠198萬餘元，玉山銀監管有疏失，另要再賠70萬元懲罰性賠償。

潘女2005年4月進入玉山銀前鎮分行，2011年起轉任理財專員，2020年5月調派至鳳山分行服務，負責銷售玉山銀行代銷的基金、債券、保險、ETF等金融商品。

但潘女疑因投資期貨、股票失利，利用客戶委託她協助申購基金、代為匯款的機會，取得存摺、印章、金融卡後，透過金融卡、網路銀行轉帳或臨櫃匯款，陸續將客戶存款轉匯至自己或帳戶遭挪用的客戶帳戶內。

為了不讓客戶起疑，潘女還利用自己、親友帳戶，陸續轉帳小額款項到客戶帳戶，還會在交易明細表上註記基金名稱，使客戶誤以為自己有參與投資，收到配息分紅，後來有存戶發現存款短少，向玉山銀行詢問後，銀行發現事有蹊俏，調查後報案，潘女盜領行為才曝光。

檢調獲報後，2020年7月發動搜索，清查發現2019年起至少有41名客戶受害，盜領總額高達1億8039萬4813元，潘女雖陸續匯回4200餘萬元回被害人帳戶，還有1.4億元不知去向，無法釐清資金用途。

刑事部分目前正在法院審理中，受害41人陸續提告求償，其中1名周姓被害人，被盜領251萬餘元，他不滿提告，要求潘女、玉山銀行還錢，另玉山銀行沒盡到監督責任，也要依金融消費者保護者法給付懲罰性賠償金。

高雄地院審理時，潘女僅返還42萬元給周男，玉山銀則反駁稱他們已盡監督責任，周男將帳戶、印帳交給潘女使用，自己並未定期檢核帳戶資料，才讓潘女得以將存款匯入她的帳戶，自己也有過失。