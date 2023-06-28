網購催情藥 男下藥強迫女友性交遭訴恐7年起跳

石姓男子在電商購物平台買女性催情藥，去年平安夜時，涉添加至女友的飲食，不知情的女友當場陷入昏迷，石男因此性侵得逞，隔天早上女友頭暈不適，得知被下藥怒驗傷提告。士林地檢署依以藥劑犯強制性交罪，起訴石男。

起訴指出，石男去年12月24日晚上10時許，在同居女友的飲食中，涉嫌添加不明藥劑，不知情的女友傻傻服用後陷入昏迷，當晚石男在房間以生殖器強制性交等逞1次，隔天早上9時許，女友醒來發現頭暈身體不適，詢問石男發現自己被下藥。

石男辯稱，在平安夜發生性行為前，確實讓女友服藥，但女友自願吃下催情藥「助興」。

女友提出通訊軟體作證，證實石男坦承對她下藥。去年12月25日報案驗傷，就醫時半睡半醒，下體有撕裂傷，也驗出石男DNA。