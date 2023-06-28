台商鄭文逸聯手陸資操縱大同股價 判13年6月徒刑、吐12.5億發還被害人

大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，一審判依違反證交法判鄭文逸13年6月徒刑，總犯罪所得高達31億元；檢察官和被告皆上訴，台灣高等法院今撤銷改判，但仍處13年6月徒刑，犯罪所得12億5717萬元發還被害人。

除了鄭文逸，同樣犯證交法高買低賣證券罪的林振興判9年10月、發還3億897萬，鄒興華判刑4年8月、發還2669萬，張湘羚判刑3年8月，張莒華被處4年徒刑、發還30萬元。

鄭文逸在大陸經商，張湘羚則是他的秘書，負責替鄭處理股票交易；鄒興華與鄭文逸則是朋友。林振興長期從事股票投資，而未據起訴的任國龍則是上海龍峰企業集團董事長，以及香港龍峰國際（香港）有限公司董事。

檢方指控，鄭文逸觀察大同公司股價長期低靡不振，受到市場嚴重低估，認為公司股票值得投資，加上有意在大同公司2017年5月11日董事會改選之際，爭取董、監事席位，以監督，介入公司經營，並預料此次董、監事席次之爭，有意掌握大同公司經營權者勢必有大量購入股票的需求，因此想利用購買大同公司股票，爭取董監事的機會，趁勢炒作大同股價牟利。鄭被控與任國龍、張湘羚、鄒興華、林振興等人抬高大同股價，營造在集中市場交易活絡表象，操縱股價。

高院審理認定，鄭文逸等人自2016年9月1日起至2017年3月6日止，由鄭、林、鄒利用所掌握的證券帳戶，由張湘羚找來不知情的股市丙種墊款多位金主，張莒華找來蔣姓金主墊款，都依鄭文逸指示的價格及數量下單，以相對成交、相對委託而成交及連續高買低賣之方式，製造大同公司股票交易活絡假象，操縱股價期間長達121個交易日。

高院認為鄭等5人都不承認犯罪，但證人、證據明確，應依法論處。因一審時，張莒華無罪，高院認為是判決未察，另外在判斷鄭文逸等操縱股價時，「因犯罪獲取之財物或財產上利益金額」有無逾1億元，是否符合第171條第2項加重本刑要件時，未區分鄭文逸等5人「因犯罪獲取之財物或財產上利益金額」及「應沒收之犯罪所得」範圍有所不同，判決不妥。