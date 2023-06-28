花蓮玉里鎮長龔文俊涉賄被判當選無效 喊冤上訴

國民黨籍花蓮縣玉里鎮長龔文俊長年去年選前被控行賄，花蓮地院民事庭昨判當選無效。龔文俊喊冤說，他開養豬場近30年，傷殘豬隻等清運成本高，長期以來就會送給需要的人，法官判決和他的認知不同，為捍衛權益會上訴。

61歲的龔文俊經營養豬事業，在農業著力甚深，曾任玉溪地區農會總幹事，2009年當選花蓮縣議員，2014年當選玉里鎮長，2018年尋求連任，意外以千餘票的差距敗給蔡秋龍，大爆冷門。去年捲土重來，再次參選玉里鎮長，選舉期間被檢方指控贈送豬肉，涉犯投票行賄罪嫌，龔仍順利當選。

龔涉賄選刑事部分還在審理中，花蓮地檢署另在選後提出民事當選無效之訴，花蓮地方法院昨判決龔文俊當選無效。

龔文俊今天表示，他從事養豬多年，豬場有傷殘病弱、體重不足的豬隻，或是豬下顎賣給牙醫做實驗後剩下部分，因清運成本高，價格又不好，乾脆送給需要的人，花蓮南區富里、玉里、卓溪有人要都會送，而且行之有年，是一直都這麼做，絕對不是為了選舉。對於花蓮地院判決民事當選無效，覺得非常遺憾，會上訴捍衛權益。