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不滿周玉蔻批證嚴 田山盛國闖「放言」辦公室咬人判拘役40日
男子田山盛國多次以激烈手法突顯個人主張，去年2月，他闖進媒體人周玉蔻的「放言」科技傳媒辦公室，咬傷傅姓員工，再用保溫瓶攻擊對方，台北地院審理，今天依傷害罪判他拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
2022年9月12日，周玉蔻在臉書發文批評證嚴法師，引發慈濟同修不滿，當天下午田山盛國闖入「放言」科技傳媒辦公室，傅姓員工上前勸阻，被田山盛國毆打、啃咬攻擊，導致傅的後腦、手臂內側等部位挫傷，傅提告，檢警起訴田山盛國。
田山盛國的爭議事件不少，2022年12月16日，他擅闖台北地檢署禁區，懸掛民進黨的黨旗，還對外聲明指「府院黨干涉檢察官獨立辦案」，更早之前，他不滿NCC處理中天電視台換照案，恐嚇NCC委員、在NCC旗幟上噴過漆都被判刑。
此外，最近一次的2023年3月時，田山盛國前往「日本經濟新聞社」台北辦事處潑灑自己的尿液，由台北市警松山分局警方移送法辦，台北地院審理，日前已依社維法裁罰他2000元。
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