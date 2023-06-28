快訊

65歲資深男星登山失聯5個月 「找到遺骸」證實已喪命

新聞自由金筆獎首次於台灣公布 2名遭監禁伊朗女記者獄中獲獎

民調30%門檻還沒到 侯敲定電視專訪拚曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開二手娃娃車派出所前違規 高雄警攔下司機發現酒駕

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄1輛娃娃車在派出所前違規迴轉，遇正要出勤的警員。警員目睹娃娃車違規，可能造成孩童安全受威脅，上前攔車，還發覺開車的闇姓男子涉嫌酒駕，立即扣車。警方發現車上沒孩童，查問後，才得悉原來闇男駕駛的的廂型車，已不當娃娃車使用。

據了解，6月26日上午7點多，左營警分局博愛四路派出所警員也剛要出勤，目睹闇姓男子（50歲）駕駛娃娃車，就在博愛四路派出所前違規紅燈迴轉。因正值學童上學期間，員警見娃娃車的違規，如果車上載孩童，可能威脅孩童安全，立即上前攔車。

員警攔下闇姓男子的車，告誡他載送孩童不應該違規，但查看車內，卻只有闇男，並沒孩童，闇姓男子才說，這輛車是他買來的二手車，平時他用來載工人，不是載兒童，他已把車身上的娃娃車文字塗掉。員警一聽才鬆了一口氣。

不過，警方與闇姓男子交談時，發覺他口出酒氣，要求對他酒測，測出呼氣酒測值每公升0.21毫克。闇稱，前一晚在屏東住處喝了2罐啤酒，一早載工人從屏東到左營工地，沒想到酒精還沒退掉。警方立即扣車開酒駕及紅燈迴轉罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

闇姓男子駕駛已另做他用的娃娃車，違規又酒駕。林保光／翻攝
闇姓男子駕駛已另做他用的娃娃車，違規又酒駕。林保光／翻攝
警員發現娃娃車違規迴轉，立即上前攔車，後來才得知這輛車已不再當娃娃車。林保光／翻攝
警員發現娃娃車違規迴轉，立即上前攔車，後來才得知這輛車已不再當娃娃車。林保光／翻攝
闇姓男子駕駛已另做他用的娃娃車，因他違規又酒駕被警方扣車。林保光／翻攝
闇姓男子駕駛已另做他用的娃娃車，因他違規又酒駕被警方扣車。林保光／翻攝

酒駕 屏東 酒測

延伸閱讀

高雄鳥松資收廠清晨竄火 1男子遭火吻受傷送醫

台南本土登革熱個案 足跡曾至左營區

高市推料理職人口袋美食 首波76家名單出爐

高雄工人遭石材壓死 雇主面臨3年徒刑、30萬罰金

相關新聞

玉山銀理專盜領客戶1.8億 法官認客戶沒定期刷簿也有5%過失

玉山銀行鳳山分行理財專員潘佩君涉嫌盜領41名客戶1.8億元存款，檢方偵辦時，潘女只回補4200餘萬元，還有1.4億元不知...

台商鄭文逸聯手陸資操縱大同股價 判13年6月徒刑、吐12.5億發還被害人

大同公司市場派、台商鄭文逸被控與上海知名地產商任國龍共謀，找來股市作手鄒興華配合炒作大同公司股價，一審判依違反證交法判鄭...

提前不實請款掏空公司上億元 圓方創新前董座聲押禁見

已下櫃的上櫃公司圓方創新前董事長徐翊銘，涉嫌在2014年間，以不實請款單向公司及股東虛偽預付新竹竹東某土地開發案價款，藉...

才交保又跑回看守所前放煙火 「幫裡面兄弟慶生」下場出爐

台中羅姓、郭姓男子因涉犯強盜罪嫌遭收押，剛從台中看守所獲釋不久疑為裡頭尚在羈押的兄弟慶生，4月7日晚上竟大膽在看守所前施...

台南男槍殺藥腳棄屍防風林 一審判17年

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳...

影／保全偷存住戶個資販售牟百萬 台中50社區受害

台中市陳姓男子從2018年起，利用擔任保全機會，蒐集住戶個資，還與不明人士，買來俗稱「小白機」的違法謄本個資資料庫，自行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦