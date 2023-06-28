開二手娃娃車派出所前違規 高雄警攔下司機發現酒駕

高雄1輛娃娃車在派出所前違規迴轉，遇正要出勤的警員。警員目睹娃娃車違規，可能造成孩童安全受威脅，上前攔車，還發覺開車的闇姓男子涉嫌酒駕，立即扣車。警方發現車上沒孩童，查問後，才得悉原來闇男駕駛的的廂型車，已不當娃娃車使用。

據了解，6月26日上午7點多，左營警分局博愛四路派出所警員也剛要出勤，目睹闇姓男子（50歲）駕駛娃娃車，就在博愛四路派出所前違規紅燈迴轉。因正值學童上學期間，員警見娃娃車的違規，如果車上載孩童，可能威脅孩童安全，立即上前攔車。

員警攔下闇姓男子的車，告誡他載送孩童不應該違規，但查看車內，卻只有闇男，並沒孩童，闇姓男子才說，這輛車是他買來的二手車，平時他用來載工人，不是載兒童，他已把車身上的娃娃車文字塗掉。員警一聽才鬆了一口氣。

不過，警方與闇姓男子交談時，發覺他口出酒氣，要求對他酒測，測出呼氣酒測值每公升0.21毫克。闇稱，前一晚在屏東住處喝了2罐啤酒，一早載工人從屏東到左營工地，沒想到酒精還沒退掉。警方立即扣車開酒駕及紅燈迴轉罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康