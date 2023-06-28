才交保又跑回看守所前放煙火 「幫裡面兄弟慶生」下場出爐

台中羅姓、郭姓男子因涉犯強盜罪嫌遭收押，剛從台中看守所獲釋不久疑為裡頭尚在羈押的兄弟慶生，4月7日晚上竟大膽在看守所前施放高空煙火，由郭引燃、羅在一旁側錄PO網被轉傳，網友更戲稱「放完剛好進去陪兄弟」，法院以郭男在道路放煙火違反社維法裁罰他5000元，可抗告。

台中地院指出，社會秩序維護法第63條第1項第4款規定，放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

法院認為，鞭炮、煙火發射產生高溫、高熱，若對人體、住家發射將造成灼燒，足以對他人之生命、身體、安全、財物構成威脅，自屬具殺傷力之物品。而郭男在公眾往來道路燃放具殺傷力煙火，足對人生命、財產構成威脅，裁定處郭男罰鍰5000元。

當時網路流傳一段影片，畫面中2名男子深夜跑到台中看守所前方，一人點燃煙火、一人在旁錄影，高空煙火迅間引燃，黑夜中五光十色、爆炸聲四起，影片還標註「幫裡面兄弟慶生」。

網友紛紛留言說「放完剛好進去陪兄弟」、「看起來像慶祝兄弟進去關」、「矯正機關首長：今天生日同學扣5分」、「是要害死那個兄弟嗎？」

台中第4分局獲報調查，確認案發地地是南屯區培德路11號台中看守所前方馬路，經春社派出所調閱監視器掌握涉案人車，確認車上包括羅姓（33歲）、郭姓（20歲）李姓（20歲）及潘姓（32歲）4名男子。